María Fernanda Cabal siempre es directa. Y en esta entrevista, en la que El Espectador le preguntó por qué tenía subsidios para pagar la gasolina de su equipo de seguridad, respondió sin tapujos que es para el esquema que le da protección a su hija mayor. Además, cuestionó que no se le dé credibilidad desde el Gobierno del presidente Gustavo Petro a las denuncias de un presunto atentado contra el fiscal General, Francisco Barbosa. Rifirrafe que aún no tiene fecha de caducidad.

Y si bien Cabal es una de las senadoras más críticas desde la oposición, le reconoció a Petro que sí da garantías a la oposición pese a que, según ella, los riesgos para el sector contrario al oficialismo están en aumento.

¿Cómo es su esquema de protección?

“Siempre he tenido dos camionetas pagadas por mí. Cuando vinieron las primeras amenazas, nos ampliaron el esquema. Yo tengo tres pagadas por mí. O sea, de las dirigidas a mí, no hay ninguna pagada por la UNP. Sobre la gasolina, nunca me la han pagado”.

¿Qué pasó hace año y medio?

“Me llama el general (r) Vargas, por la primera amenaza que aparece, que es seria y por la que tuve que ir a la Fiscalía. La primera que aparece es la de alias Uriel, el eleno. En una operación en la selva, del Ejército y en la que debió haber Policía porque incautaron computadores, dan de baja a unos guerrilleros y este tipo se vuela. Después sí lo dan de baja en otro lado. Ahí apareció, sobre todo, el nombre de mi hija mayor, el sitio donde vivía en Chapinero. Nos toca traerla a la casa, la camioneta en la que andaba y la pastelería de ella. Y aparece, además de en la de alias Uriel, en una captura que hacen de los de primera línea en Cali. Era un computador con el que ellos se comunicaban con la Nueva Marquetalia de ‘Iván Márquez’ y ‘el Paisa’. Yo le dije a la Fiscalía que por qué, si los habían capturado, no les hacían preguntas de mí”.