En medio de la contienda electoral de cara a las elecciones regionales del próximo 29 de octubre, los candidatos ya han emprendido diversas estrategias para impulsar sus campañas políticas.

La publicidad que más ha dado de qué hablar en los últimos días ha sido la de Gustavo Bolívar, quien aspira a la Alcaldía de Bogotá y cuya campaña ha instalado en distintos puntos de la ciudad una serie de vallas publicitarias en las cuales afirma, en inglés, que su administración promete promover la educación.

Sin embargo, otras de las vallas hacen mención a varios de sus rivales políticos en la actual contienda electoral, las cuales son fotografías de Carlos Fernando Galán, Juan Daniel Oviedo y Diego Molano acompañadas por frases que buscan criticarlos.

La de Molano está acompañada por el texto “I will kill your children” (Yo mataré a tus hijos); la de Oviedo dice “My secret love is Uribe” (Mi amor secreto es Uribe); y la de Galán figura como “I’m just the name of my father” (Solo soy el nombre de mi padre).

Al respecto, Julio Sánchez Cristo, director de W Radio, aseguró que “una cosa es burlarse y otra cosa es decirle a un candidato ‘asesino’”, por lo que consideró que resulta “muy difícil avanzar en la intolerancia”.

“Hay que respetar a Oviedo, a Molano, a Lara, al general Vargas, a Galán. Hay que ganarles con ideas y con propuestas. Usted (a Gustavo Bolívar) quiere que todos los niños hablen inglés en Bogotá, esa es una propuesta, ¿por qué no? ¿Quién se va a oponer a eso? Fantástica idea”, aseguró el director de La W.

Sin embargo, agregó, “decirle ‘asesino’ a otro compañero es el tema que estamos viendo de la intolerancia”.

