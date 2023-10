“Aquí la decisión es si permitimos que Petro gane en cabeza de Luis Pérez o todos nos unimos para defender Antioquia. Por esa razón hoy le quiero comunicar a los antioqueños que en compañía de mi equipo de trabajo y el partido Conservador que represento quiero dar un paso al costado para apoyar al doctor Luis Fernando Suárez, el único candidato que en todas las encuestas aparece como el único que puede derrotar a Luis Pérez Gutiérrez”, anunció Juan Diego Gómez.

El candidato Suárez de inmediato agradeció la adhesión del señor Gómez, quien se salvó de accidente de una avioneta en la que viajaba semanas antes, a su campaña y resaltó la iniciativa que se había empezado a cuajar desde el pasado lunes cuando se reunieron con el también candidato Cristian Halaby y Mauricio Tobón.

“Recibo con mucha alegría, con beneplácito, la adhesión del partido Conservador colombiano en cabeza del doctor Juan Diego Gómez. Sigo convocando a la gran alianza, a la unidad para salvar este departamento que amamos. Christian Halaby, Andrés Julián, hagamos lo posible. Tenemos tiempo para salvar Antioquia. Antioquia será grande con nosotros” contestó el señor Suárez.

Pero, es que la invitación del Señor Juan Diego Gómez también se extendió al candidato Andrés Julián Rendón y al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien se quejó de que no dieran plata a Antioquia para vías 4G, a unirse sin egos para defender al departamento y sus habitantes, pero, además, la invitación incluyó al resto de los panelistas del debate. De inmediato la respuesta de Rendón no se hizo esperar.

“Vienen a proponer una alianza a tres días de elecciones. Yo los invito con mucho respeto para que se unan a mí, si yo soy el que estoy liderando las encuestas, si soy el único candidato con verdadera capacidad de derrotar al ‘Petroquinterismo’. Queridos antioqueños, una alianza de estas pareciera más querer hacerle la segunda al verdadero candidato del petroquinterismo. Les pido con humildad y cariño su voto”, agregó.

Esteban Restrepo, quien también participó del debate de Caracol Radio y Teleantioquia, también respondió criticando esa alianza y aseguró que es para repartirse los contratos de la gobernación del departamento donde varios ancianos se salvaron de morir en un incendio.

“Les prometí que no iba a hacer alianza con ninguno de mis rivales y lo he cumplido. El resto de los candidatos se han reunido durante toda esta semana para repartirse en las secretarías y los contratos de la gobernación”, aseveró Restrepo.

Por supuesto que Mauricio Tobón quien participó de la reunión del lunes con Suarez, Halaby y Gómez, también se pronunció y agradeció que no lo hayan convocado a la actual alianza.

“Los mismos candidatos reconocen que yo no hago parte de esas alianzas politiqueras. Le agradezco al doctor Suárez que no me invite a ellas, porque detrás de esto están cuadrando puestos, están cuadrando contratos. Detrás de la espalda de ustedes están negociándose en Antioquia. Acá no crean que están negociando el futuro de ustedes, la educación, la salud, horas de infraestructura. Solamente llenarse sus bolsillos” declaró.

El candidato Cristian Halby tampoco quiso quedarse atrás y opinar sobre la alianza que se anunció en caliente, él sí fue más mesurado y dijo que seguirá con la puerta abierta para un acuerdo, aunque no fue mencionado en las invitaciones que se hicieron en medio del debate.

“Yo creo que es muy importante en este momento hacer unos acuerdos sobre lo fundamental y para eso se citó una reunión la semana pasada, reunión a las que algunos asistieron y otros no. A mí me queda la esperanza de que nosotros podamos hacer acuerdos precisamente sobre la gobernanza, sobre la reducción del tamaño del Estado, sobre el uso eficiente de los recursos, sobre la protección de la dignidad y del ente territorial que es Antioquia. Por eso yo sí tengo abiertas puertas de conversaciones”, subrayó.

Todas estas declaraciones fueron entregadas por los candidatos al final del debate ya que Juan Diego Gómez lo anunció precisamente antes de la última parte cuando los candidatos tenían un minuto para exponer libremente sus opiniones.

