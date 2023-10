El próximo 29 de octubre los colombianos saldrán a elegir los próximos alcaldes, gobernadores, ediles y demás funcionarios locales. En la capital Juan Daniel Oviedo se encuentra en la carrera por la Alcaldía y es por esto que lleva ya ocho meses conversando y escuchando a los ciudadanos. Además, les ha estado contando sus propuestas y participando en distintos debates.

El candidato estuvo en el Carrito de la democracia de Caracol Radio contando lo que propone y lo que considera puede generar progreso en la capital. De esta forma, el candidato habló sobre seguridad, movilidad y demás asuntos en los que trabajaría.

El candidato es uno de los que está entre los favoritos para quedarse con el cargo de alcalde, esto según varias encuestas. En el pasado Oviedo ganó reconocimiento nacional debido a que fue el director del Dane.

Ahora bien, el candidato mencionó que en estos meses que lleva haciendo campaña ha evidenciado que hay varias cosas que le duelen a los bogotanos. Además, contó que los residentes de la capital le han contado que usualmente los ciudadanos son usados para ganar votos.

“Algo que me ha asombrado de Bogotá y de su gente es lo que le duele la forma tradicional de hacer política. A nosotros nos costó muchísimo cuando empezamos en febrero a recoger firmas. La gente decía: ‘Todos ustedes son iguales. Vienen. Nos abrazan. Nos piden la firma y no vuelven’. Por eso nuestro compromiso fue el de refrendar una campaña basada en escuchar, en estar en la calle y en estar cerca de la gente”, aclaró el candidato.

Asimismo, Oviedo mencionó que ha notado que la ciudadanía reconoce que no solo se necesita Policía para brindar sensación de seguridad. “Otra cosa que me sorprendió muchísimo y que le duele a la gente de Bogotá es ver su ciudad sucia. El problema de las canecas metálicas genera un sentimiento de descuido que rápidamente lleva a que la gente entienda que el tema de seguridad no es solo de Policía, que la basura esté recogida, que las calles estén iluminadas y que los pequeños no serán expuestos a delincuencia”.

Oviedo explicó que el país valoró su labor como director del Dane y que fue gracias a su independencia política que hoy en día está entre los destacados de las elecciones. “El Dane es el que trae esas noticias, pero el país valoró que se dieron siempre con profundidad y con mucha pedagogía, es decir, acercando las estadísticas a la gente. Un trabajo que hicimos con todos los medios de comunicación y eso generó un reconocimiento supremamente interesante”

De esta forma, comentó que los bogotanos esperan respuestas y soluciones frente a los problemas que evitan progreso y lo conoció viviendo en la localidad de Bosa. “La gente quiere un alcalde que responda por el problema del andén, de las basuras, de la seguridad, de la movilidad y, sobre todo, generando empleo en una ciudad que tiene una cifras de pobreza que son bastante preocupantes como lo vimos a finales del de la semana pasada”.

