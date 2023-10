A través de redes sociales circuló un video en donde el exalcalde de Rionegro, Santander; Wilson Vicente González, quien está prófugo de la justicia, haciéndole campaña a uno de los aspirantes al primer cargo de este municipio.

En el video, el exalcalde aparece haciéndole campaña a uno de los seis candidatos que tiene este municipio y señala que “hola mi gente de Rionegro, cómo me les va. Como yo no quería, pero me tocó salir a defender al mejor candidato que tiene Rionegro… un muchacho sano, un muchacho joven, un muchacho que aporta a las comunidades positivamente y que va a hacer una excelente Alcaldía”.

El exalcalde González está en la clandestinidad luego de que un juez de control de garantías lo enviara a prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado. De acuerdo a la Fiscalía, esta persona era conocida como alias ‘pocho’ y hacía parte de la banda de ‘los rastrojos’.

Hay que recordar que en el 2019 este hombre ya había sido capturado pero un juez lo dejó en libertad.

#Santander | El exalcalde de Rionegro (Santander), Wilson Vicente González, quien está prófugo de la justicia, apareció haciéndole campaña a un aspirante a la Alcaldía de este municipio. pic.twitter.com/ODjtBSX1f7 — W Radio Colombia (@WRadioColombia) October 26, 2023

