Muchos sectores consideran que la mezcla de política y religión no suele salir bien en las democracias. Sin embargo, el padre Víctor Leguízamo cree que esa no es la regla.

Por esa razón, el sacerdote recogió firmas y se lanzó al ruedo de la política para llegar a la Gobernación de Boyacá, donde considera podría prestar un servicio, ya no a los fieles de la Iglesia, sino a todos los habitantes de ese departamento.

En primer lugar, Leguízamo se refirió a las críticas de quienes opinan que no debería ser candidato por ser religioso, “la mejor manera de amar a Dios es servir a los seres humanos. La fe no es una teoría, es un comportamiento de vida, por eso hay que hablar del amor eficaz”.

El padre-candidato respondió ante los cuestionamientos que le han hecho algunas voces por ser, supuestamente, el candidato de Jorge Eduardo Londoño, actual director del Sena y un reconocido dirigente político de Boyacá.

“A mí me parece que no mentir y no dejar mentir es fundamental, hoy soy un candidato popular, soy el candidato del pueblo. En esta campaña no hay nadie por eso acudo a muchas personas a que me ayuden (…) yo soy un candidato popular”, dijo.