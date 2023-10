“Dos capturas en flagrancia que realizó la Policía Nacional de dos personas que en la Comuna 2, en la Institución Educativa del Socorro, en este puesto de votación, estaban realizando compra de votos. Estas personas fueron capturadas y ya la Policía está haciendo los trámites para ponerlos a disposición de las autoridades judiciales”, contó William Yefer Vivas, personero de Medellín. A propósito, Gustavo Petro advirtió las consecuencias que tendrán las personas que compren votos.

El funcionario agregó qué han recibido cerca de 60 denuncias sobre presuntos delitos electorales.

“Tienen que ver con entrega de publicidad, tienen que ver con algunos inconvenientes entre incidentes entre candidatos y votantes, un caso específicamente en la Comuna 8, en la Escuela Normal, de un jurado de votación que estaba tomando fotografías a los votantes y reportando por WhatsApp esas fotografías”, reveló Vivas.

Muchos ciudadanos han denunciado que fueron borrados del censo electoral, Jenny Echeverri, asistió a su habitual puesto de votación y no pudo ejercer su derecho.

“Vine a votar como lo hago siempre que hay unas elecciones y estoy triste porque veo que no estoy en el censo electoral, me sacaron, no tengo idea, siempre he votado en el INEM, estoy confundida, si eso me pasó a mí, ¿a cuántas personas más les estará pasando esto mismo?”, cuestionó la ciudadana.

De los casos denunciados en Medellín, 14 han sido en los corregimientos de la ciudad.

