El candidato a la alcaldía de Barbosa, Antioquia, por el Pacto Histórico Juan Camilo Tobón denunció que ha estado recibiendo intimidaciones de personas que desaprueban su aspiración, incluso ha hecho públicos algunos audios enviados a él por la red social Facebook en los que le indican “no me dé papaya”, dice una de las personas registrados en la amenaza utilizando palabras de alto calibre.

El candidato compartió un fragmento de la conversación con el hombre que lo intimida y se desconoce por ahora el contexto en el que el hombre le lanza los improperios. Entre los apartes se escucha “le digo una cosa, usted lo que esta es caliente en Barbosa… Ya sabes loco hp… No me dé papaya, solo le digo eso, no me dé papaya”.

(Vea también: Defensoría del Pueblo solicitó protección ante la CIDH por amenazas de muerte a candidatos)

Ante esta intimidación que dice no es la primera, se siente bastante preocupado ya que no cuenta esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección como líder social del territorio, pero que su nivel de riesgo ha aumentado por la contienda electoral.

“La comunidad me alertó sobre dos personas que me estaban marcando en la plaza principal, dándome vuelta y llamé a la policía que los individualiza. No sé quiénes son porque ellos no dan información, pero también salió un señor en redes sociales de un partido de oposición del gobierno actual y ese si me amenazó me maltrató y me dijo que donde me viera me iba a matar”, agregó el aspirante.

Camilo quien dice que ha denunciado presuntos actos de corrupción en el municipio indica que la mayoría de las amenazas vienen desde hace un año le llegan por las redes sociales las cuales en algunos casos le indican que se tiene que ir del pueblo. Aseguró que ya instauró la denuncia ante la fiscalía.

Por ahora el candidato está sin escolta, lo tuvo, pero hace varios meses se lo retiraron y hoy solo tiene un chaleco antibalas.

Lee todas las noticias de elecciones-colombia-2023 hoy aquí.