La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) publicó las tarifas máximas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) para 2025. En varias categorías hay descuentos en el precio del seguro y esto obedece a factores como la disminución en la siniestralidad, el aumento en el parque automotor asegurado y el incremento en los costos promedio por víctima.

Para 2025, las tarifas para las categorías de vehículos que no están sujetas a un rango diferencial por riesgo, y que representan el 52 % del parque automotor, gozarán de una reducción aproximada del 8,68 %.

A propósito, Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, aclaró que la disminución en la tarifa no aplica para todo el parque automotor colombiano: “La reducción no es para todos los vehículos. Hace un par de años, el presidente Petro, angustiado por la altísima inflación que había en ese momento, ordenó reducir el Soat en un 50 % para ciertos vehículos, en especial, motos pequeñas y vehículos de servicios públicos, que no son objeto de esta rebaja. Tuvieron otro cambio”.

¿Cómo quedó el Soat para motos en 2025?

Ciclomotor: $ 117.900

Motos de menos de 100 c.c. (cilindraje): $ 243.400

Motos de entre de 100 y 200 c.c.: $ 326.300

Motos de más de 200 c.c.: $ 757.600

Motocarro, tricimoto y cuadriciclo: $ 367.800.

Las categorías con tarifas diferenciales (en su mayoría motocicletas y vehículos de servicio público) y que abarcan el 48 % del parque automotor, tendrán un incremento del 5,81 %.

“Hay un grupo de vehículos, entre ellos, las motos, que no pagan lo que deberían pagar según los cálculos de la Superfinanciera, sino un 50 % menos por orden de un decreto presidencial”, explicó Morales en el noticiero.

La norma también estableció que la tarifa, aún con el 50 % de descuento, debe actualizarse anualmente en función de la UVT. Por eso, motos y vehículos de servicio público deberán pagar un 5,81 % más.

“Los dueños de esas motos deben saber que están siendo enormemente subsidiados por el resto, porque están pagando un 50 % de lo que en teoría deberían pagar”, agregó el presidente de Fasecolda.

