Gustavo Bolívar, nuevo director de Prosperidad Social, indicó que el gobierno del presidente Gustavo Petro buscará enfocar la entrega de subsidios en Colombia y priorizar a ciertos grupos del Sisbén.

Según Bolívar, es una de las tareas clave que buscará poner en marcha esta administración en el marco de la nueva política de distribución de recursos entre los más vulnerables.

A espera de que se aprueben las principales reformas en el Congreso, la redistribución de los subsidios en Colombia tiene en cuenta, añadió Bolívar, entregarles más recursos a los grupos más vulnerables del país, los que están en la pobreza extrema.

En ese sentido, dijo Bolívar en entrevista con María Jimena Duzán, que la idea del gobierno Petro sería, como ya se hará con la entrega de un bono pensional a los mayores de 80 años en situación de pobreza, priorizar al Grupo A del Sisbén.

“Tenemos dos misiones muy importantes: una atacar la corrupción de raíz y el segundo hacer que toda la plata que no están encomendando que es mucha llegue a la gente más vulnerable”, dijo el nuevo director de Prosperidad Social.

¿Qué podría pasar con la entrega de subsidios en Colombia?

Lo anterior quiere decir, básicamente, que lo que se pretende es entregar más recursos a los ancianos y niños que hacen parte de esa línea más compleja de pobreza en el país.

“Él me dice centremos los subsidios en los más viejos y en los niños que no tienen como mantenerse. Mantengamos a las mamás, entreguémosles el subsidio a las mamás. Por eso en el primer programa nosotros les vamos a transferir $ 500.000 que antes eran $ 160.000. Él dice con $ 160.000 no vamos a hacer nada”.

Esto último implica una mejora en los ingresos de esa población más vulnerable, pero entonces vería una limitante en la entrega de subsidios para otras poblaciones en Colombia.

“Se reduce la base. Vamos a tener un problema grave porque es que mucha gente va a dejar de recibir el subsidio, pero al de pobreza extrema le aumentamos en la cantidad. Estamos disminuyendo la cantidad de gente, pero limitándonos a que pobreza extrema, a que sea de mayor cantidad y calidad”, complementó Bolívar en la misma entrevista.

Aclaró en todo caso Bolívar que la meta es seguir mejorando las oportunidades financieras de la población que se encuentra en mayor riesgo.

De hecho, por eso mismo el presidente Gustavo Petro insistió en que el Congreso de la República debería debatir y aprobar las reformas que mejoran, en algunos casos, los ingresos y transferencias a los más vulnerables.

Sobre la reforma pensional, agregan desde el Gobierno, el subsidio para los adultos mayores más vulnerables no sería solo para los mayores de 80 años, sino arriba de los 62 años.

