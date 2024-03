Por: LA CRONICA DEL QUINDIO

Con buenas expectativas fue recibida en el Quindío la iniciativa del presidente Gustavo Petro de incrementar el auxilio que reciben los adultos mayores que no reciben pensión, pasando de $ 80.000 a $ 225.000 en próximos días. Este programa será ampliado a 500.000 personas de esta población que viven en condiciones de pobreza extrema.

“Todo anciano mayor de 80 años va a recibir una pensión del Gobierno, quisiéramos a todos, pero sin la reforma pensional no nos alcanza”, dijo el mandatario colombiano quien añadió que, aunque su anhelo es bajar la edad para comenzar el auxilio en 72 años, no alcanza el dinero si no se hace la reforma pensional. “Con ayuda de ustedes podríamos intentar que por lo menos los de 79, los de 78 años también puedan recibir el bono pensional”, añadió el presidente Petro.

Johana Cubillos, directora de Transferencias Monetarias del Departamento Prosperidad Social, explicó que, a través del programa Colombia Mayor los beneficiarios que son adultos mayores de 80 años de edad van a pasar de recibir $ 80.000 a $ 225.000.

Sin embargo, si la reforma pensional se aprueba, empezará a regir el pilar solidario en el que todos los adultos mayores que no tienen una pensión y están en pobreza o pobreza extrema podrán recibir este bono.

Desde cuándo empezarán a dar los $ 225.000 en Colombia

Como este bono se empezará a girar bajo la sombrilla de Colombia Mayor, todos los adultos mayores de 80 años de edad que estén activos en el programa podrán ser beneficiarios. De esa manera, quienes cumplan con los requisitos y en la actualidad estén recibiendo los $ 80.000 de Colombia Mayor, a partir del quinto ciclo, es decir, a partir de mayo, empezarán a recibir el nuevo monto.

Jairo Marín Villegas, presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados del Quindío, organismo de segundo grado que representa 23 asociaciones pensionales de Armenia y el departamento, manifestó que esta medida es positiva.

“Así como se le critica al gobierno de decisiones que no se comparten, creo que esta es una decisión que beneficia a los adultos mayores de 80 años que no tienen beneficios de subsidios y que no tienen pensión, la persona al envejecerse necesita vivir sus últimos años dignamente y la posición del gobierno para elevar ese subsidio a esta parte de la sociedad colombiana es bienvenido”, expresó Marín Villegas.

Dijo que lo importante es que este auxilio se coordine de tal manera que sean beneficiados todos los actores de la propuesta. “Ese tratamiento se le debe dar en participación a toda la sociedad hay que incluir todo lo que tiene que ver con las negritudes, con los afrodescendientes que tienen una situación muy difícil en el Pacífico colombiano, la población rural donde uno ve a las personas adultas mayores de 80 años viviendo una situación muy difícil y a nivel de Armenia tenemos nueve entidades que funcionan como asilos y si se hiciera una visita a esos centros nos daríamos cuenta la situación en que estos pobres ancianos viven allí”.

El líder gremial expresó que, cuando sean convocados por el gobierno municipal o departamental para colaborar en la implementación de esta medida y regularla será defendida para que sea implementada.

Reparos a la reforma pensional

El presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados del Quindío ha manifestado su inquietud respecto a la reforma pensional que se discute en el Congreso de la República. La propuesta, que se estructura sobre cuatro pilares fundamentales: solidario, semi contributivo, participativo directo, y ahorro individual, ha generado opiniones divididas, especialmente en lo que concierne a su implementación y efectividad.

Marín Villegas expresó su acuerdo con el primer pilar, el solidario, destacando su potencial para agrupar diversos programas sociales bajo el amparo de Colpensiones. “Considero que todos esos programas incluidos en Colpensiones van a dar la oportunidad de aumentar el valor correspondiente a esos subsidios”, afirmó, destacando la importancia de proveer recursos a sectores desprotegidos.

Sin embargo, el presidente de la federación señaló preocupaciones en relación con los demás pilares. En particular, criticó la propuesta de trasladar a Colpensiones a los pensionados de los fondos privados que perciben hasta tres salarios mínimos, cuestionando la falta de claridad sobre la gestión y rendimiento de estos recursos. “Nosotros tenemos mucha observancia sobre ese tema”, declaró, aludiendo al temor de que la administración estatal de estos fondos no garantice los beneficios económicos esperados y pueda incrementar el riesgo de corrupción.

Respecto al pilar contributivo, Marín Villegas rechazó la idea de imponer un impuesto adicional del 2 % a las pensiones superiores a tres salarios mínimos, argumentando que esta medida es injusta y podría considerarse como una distribución de la miseria. “Consideramos los pensionados, no solo en el departamento del Quindío sino en todo el territorio nacional, que no es justo que a los pensionados se les vaya a grabar su mesada”, indicó, haciendo hincapié en que debería ser responsabilidad del gobierno y no de los pensionados contribuir al pilar solidario.

En cuanto al último pilar, el de ahorro individual, el líder pensional sugirió que quienes ganen más de dos salarios mínimos deberían mantenerse en los fondos privados por los beneficios que estos ofrecen, mientras que aquellos con ingresos inferiores podrían migrar a Colpensiones, siempre y cuando se pacten garantías sobre los rendimientos de sus aportes.

“Estamos pendientes de cuál puede ser el trámite que se le dé en el Congreso de la República al proyecto”, concluyó, subrayando la importancia de una concertación amplia y representativa en la definición de políticas que afectarán a millones de colombianos.

