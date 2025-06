No son buenos días para la economía colombiana. La reconocida agencia calificadora de riesgos S&P Global Ratings (Standard and Poor’s) decidió rebajar la calificación crediticia del país de ‘BB+’ a ‘BB’, asignándole, además, una perspectiva negativa que presagia más turbulencias a corto plazo si no se toman medidas oportunas para frenar el deterioro fiscal y económico.

Según S&P, entre las razones que motivaron esta drástica decisión están “el deterioro constante de las finanzas públicas, que ha provocado menor confianza por parte de los inversionistas, un crecimiento económico débil, aumento de la deuda pública y una mayor carga de intereses”.

Además, hacia adentro, la situación de inseguridad creciente y los desafíos institucionales han debilitado la eficacia gubernamental, socavando la confianza interna y externa en el país.

No es casualidad la alarma que provoca esta noticia en el ambiente económico y político colombiano. “La rebaja era esperable, pero que incluyera una perspectiva negativa fue una sorpresa”, explicó José Ignacio López, presidente del centro de estudios económicos Anif, en entrevista con El Tiempo.

La perspectiva negativa de S&P es, en efecto, un baldazo de agua fría para los más optimistas, porque augura una nueva posible rebaja en la calificación crediticia dentro de los próximos 18 meses.

En paralelo, otro de los pilares de la economía colombiana acaba de recibir un duro golpe. Se trata de los Títulos de Tesorería o TES, que vieron descender su calificación en moneda local a BBB-, dejándolos por fuera del selecto club del grado de inversión.

Consecuencias de baja calificación de S&P Global Ratings para Colombia

Este hecho podría provocar una estampida de capitales extranjeros del mercado colombiano, impulsando un flujo adverso para la ya golpeada economía del país.

La agencia calificadora Moody’s no se quedó atrás y, en días anteriores, también redujo la calificación crediticia de Colombia a Baa3, el nivel más bajo dentro del rango de grado de inversión. Moody’s coincide con S&P en que el aumento del gasto público y los déficits fiscales son el caldo de cultivo perfecto para un desempeño económico débil y un incremento de la fragilidad frente a eventuales choques externos.

“Esto es ‘muy negativo’ y va a poner mucha presión sobre el próximo gobierno”, sostuvo Felipe Campos, gerente de estrategia de inversión de Grupo Alianza, en conversación con Infobae. La perspectiva no puede ser más desafiante para las autoridades económicas colombianas que, en medio de un escenario de seguridad incierto, también deben enfrentar este panorama financiero adverso que parece no dar tregua.

La pregunta que surge en este contexto es: ¿Cómo podrá la economía colombiana superar esta crisis de confianza? El país requiere urgentemente la implementación de políticas fiscales responsables que estabilicen las cuentas públicas, controlen el endeudamiento y promuevan un crecimiento sostenido.

