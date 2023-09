De hecho, fue el mismo ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Jaramillo, quien alertó sobre un posible déficit que se tendría en la cartera el próximo año, por cuenta del decreto aprobado en beneficio del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat).

Desde que inició el 2023, cerca de 7 millones de conductores de moto quedaron beneficiados con un descuento del 50 % en este seguro obligatorio. Sin embargo, aunque la intención es que bajara la evasión y cada vez más personas lo adquirieran, esto no ha sucedido.

Esta es una de las razones que lleva a pensar al Ministerio de Salud que habrá un hueco de hasta 850.000 millones de pesos solo por el aseguramiento del Soat. “Esta es una cifra tentativa, muy seguramente va a estar por debajo de eso, pero es preocupante porque no aparece cómo se va a financiar”, expresó Jaramillo. De hecho, en el sector ya hay preocupación porque algunos hospitales no están recibiendo el dinero como lo han hecho anteriormente.

Esto se suma a la situación presentada desde la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres.

Todo esto forma un peligroso coctel que asusta a los conductores en Colombia, pues hay mucha incertidumbre sobre lo que podría pasar en el futuro con este seguro. Uno de los panoramas es que se acaba el descuento que tienen actualmente las motos, pues eso provocaría más ingresos.

Otro panorama que se ha planteado durante este 2023 es que se haga un cambio en el Soat. Esto implicaría que se busque un reorganización de las tarifas, financiaciones, aunque sería un largo trámite que seguramente tendría muchos opositores.

Lo que es claro es que la situación no puede continuar en la misma vía, pues la grave crisis sería un impacto durísimo al sector salud que ya viene golpeado por las bajas UPC que, dicen las EPS, afecta los pagos entre entidades.

Desde 2022 que se puso el foco en esta situación, pero, al parecer, ‘la cura no fue mejor que la enfermedad’, como dice el adagio popular. En el último trimestre del año anterior, el gremio de las aseguradoras dieron a conocer que por cuenta de la evasión, que no ha cambiado, y la alta accidentalidad no estaban recibiendo el dinero adecuado.

Luego de varias mesas de trabajo entre el Gobierno y las aseguradoras se anunció el mencionado descuento para las motos. Aunque fue muy celebrado porque un gran porcentaje de los conductores de estos vehículos tendrían este beneficio, la realidad es que no tuvo un efecto positivo.

Desde Fasecolda se han mantenido al tanto de la situación y han dado algunas alternativas para los conductores, pero muchas de estas no han gustado entre la población colombiana.

Una de las últimas propuestas es que suba el Soat que pagan los conductores de moto, aunque esta población es la que más se opone a los cambios en el sector.

