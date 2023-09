En las últimas semanas, Tigo, uno de los operadores de telecomunicaciones más grandes de Colombia, ha estado inmerso en la discusión pública por cuenta de su situación financiera. Actualmente, EPM y Millicom, sus dos empresas socias, no han conseguido llegar a un acuerdo sobre cómo respaldar a la compañía.

A finales de la semana pasada, Millicom presentó una nueva propuesta de capitalización. En esta, se propone que ambas empresas aporten $ 300.000 millones cada una, para darle un respiro financiero a Tigo. Sin embargo, ya antes EPM había rechazado antes una propuesta de capitalización de Tigo, acusando a Millicom de querer forzar una dilución.

El Gobierno de Colombia, en ese contexto, ha dado como fecha límite el 9 de octubre para que se llegue a una solución. Y, aunque no se conoce un plan de acción claro, ya el presidente Gustavo Petro ha dicho que, en caso de que no haya acuerdos entre EPM y Millicom sobre Tigo, entraría a “salvar” la empresa financieramente.

En esa coyuntura, Valora Analitik conversó con Marcelo Cataldo, presidente de Tigo en Colombia desde 2016. El directivo paraguayo aseguró que el servicio de Tigo no está en riesgo, también que cree que se dará la capitalización y que, de no ser el caso, están preparados para “reordenarnos financieramente”. También habló de la subasta del espectro que se realizará en diciembre y de los planes de la empresa para el resto de 2023.

¿Cómo están las inversiones proyectadas este año, frente a la situación financiera de Tigo? Qué inversiones se han materializado, cuáles pausado y que queda para el resto del año.

Nosotros venimos cumpliendo con nuestro plan de inversión. Llevamos invertidos US$ 100 millones a agosto. Y nuestra historia de inversión viene desde 2014 siendo de un billón de pesos anuales, sin pedir capitalización. Venimos optimizando nuestras inversiones, reestructurando costos. Estamos atendiendo de la coyuntura, que no es solo de Tigo, porque nuestros competidores pasan también por una situación financiera compleja.

¿En qué avanza el acuerdo para compartir redes con Telefónica, cómo se ve impactado por la coyuntura actual?

Es bueno recordar es que nosotros ya compartimos red con Telefónica, no es algo nuevo. Lo que queremos hacer es para hacerlo en nuestras redes móviles y para nuestros espectros. Compartimos infraestructura del espectro AWS desde 2013. Lo que falta para iniciar el proyecto es la aprobación de la SIC. Hemos entregado toda la documentación, entonces estamos pendientes de eso.

¿Cómo impactan a la empresa las recientes rebajas de las calificadoras?

Muchas empresas en Colombia han pasado este año por reestructuración, por discusión de socios, por capitalización. La diferencia de nuestro caso es que ha sido muy mediático y politizado. Creo que la situación de iliquidez o desafíos en la situación financiera no significa que Tigo sea inviable. Por el contrario, seguimos invirtiendo y creciendo. Tenemos una coyuntura compleja y nos atenemos a ello. Pero venimos mostrando nuestros planes, sin embargo, es algo más del contexto mediático.

¿Qué pasará con las deudas de octubre?

Yo sigo pensando en que llevamos 10 años con EPM y Millicom como socios. En este tiempo, todos los procesos que pasan por Junta Directiva y asamblea son aprobados con unanimidad. Son socios que aportan a la compañía. Yo creo que la capitalización llegará. Confío en ellos y de no ser así, estamos preparados para reordenarnos financieramente.

¿Habrá afectaciones en el servicio de Tigo en Colombia por su situación financiera?

El servicio continúa. Tenemos contratos con clientes por cumplir, hemos invertido US100 millones, hemos crecido en servicios de computación. A cierre de agosto crecimos 35 % los servicios corporativos B2B, servicios digitales (nube, ciberseguridad, red digital). Nosotros seguimos. Ponemos la cara por los 25.000 colaboradores. Nuestro trabajo no ha parado.

¿Cuál es su posición del proyecto del MinTIC para la subasta del espectro en diciembre? Operadores comentan que los precios son muy altos.

El precio de contado no está mal, es un precio muy competitivo a los precios en América Latina. El ministro ha hecho una buena tarea. El desafío está en la mecánica de la subasta que hace por tener ronda sucesiva, competir por las obligaciones hace que terminemos pagando un precio alto.

En nuestros comentarios está reconsiderar la metodología de la subasta porque hay más espectro que competidores. Si termino pagando 20 % o 30 % más no tiene sentido cuando hay tanto espectro disponible: ¿por qué ir en contra de un precio tan bueno con los mecanismos de subasta?

¿Cómo competir con un margen financiero más limitado en la subasta y en otros segmentos frente a los competidores?

Yo creo que el gobierno tiene una gran oportunidad de cómo llevar adelante la subasta. Somos el único país del mundo con 70 % de su espectro a renovar en el mismo año en el que se hace la subasta de 5G. El dinero no alcanza para todo. Entiendo que la política y la propuesta es tener 5G, pero hay que buscar un equilibrio entre cumplir esa meta y entender la coyuntura del mercado, donde un solo operador ganó dinero el año pasado. Está en manos del gobierno.

Algunos sindicatos también han expresado malestar con la situación laboral y algunos contratos, ¿a qué se deben esas quejas?

Llevamos meses negociando, hemos presentado 15 alternativas. Lo que cada sindicato decide hacer, cómo publicitar y cómo conversar es una decisión de ellos, pero no es por falta de querer negociar. Hemos puesto sobre la mesa muchas alternativas. Siempre estamos disponibles a negociar, pero ellos tomarán la decisión de negociar o de ir a tribunales. Pero nosotros queremos negociar.

Respecto a la posición dominante de otros, operadores, ¿qué se ha logrado avanzar o comentar con este Gobierno respecto al anterior?

No hay avance. Es una buena pregunta para la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Hay una resolución que nombró a un operador como dominante. Pero a los operadores no nos corresponde, sino al regulador resolver para el lado que sea. No puede quedar a mitad de camino.

