En una carta, Mauricio Ramos, CEO de Millicom, envió una carta a Jorge Carrillo, gerente de EPM, en la que insiste en la capitalización de Tigo. Con la nueva propuesta busca encontrar una solución al conflicto que ha surgido alrededor de las finanzas de la empresa de telecomunicaciones, luego de que la Junta Directiva de EPM negara una primera capitalización.

Sobre esta, que era de alrededor de US$ 150 millones, indicó en la carta que “habría evitado riesgos de disrupción a la continuidad del servicio para los usuarios, la continua inversión en conectividad para el país y la posibilidad para la Empresa de participar en la subasta de 5G. Esta capitalización también buscaba evitar que UNE requiera entrar a un proceso de reorganización financiera”.

Además, el presidente de Millicom negó que buscara una dilución obligatoria para EPM, para que pasara del 51 % de las acciones en Tigo al 2 %.

La carta llega en el mismo día en el que el Comité de BCR Ratings S&P Global la calificación de emisor de UNE EPM Telecomunicaciones (Tigo) a BB desde A y mantener el estatus de Revisión Especial (CreditWatch) negativo. Decidieron bajar también la de los bonos de 2011 por $ 300.000 millones como deuda de largo plazo a BB desde A y mantener el estatus de Revisión Especial (CreditWatch) negativo.

Esta es la nueva propuesta de capitalización de Tigo

La propuesta de Millicom es que la empresa basada en Luxemburgo y EPM realicen la capitalización, aportando cada uno $ 300.000 millones. “La capitalización se haría al valor contable, legal y auditable de las acciones en los libros de la empresa. Con una capitalización conjunta, no habría dilución para ninguna de las dos partes”, explicó Ramos.

Además, aclaró que “no es una propuesta hostil, ni obligatoria. Millicom no puede, ni desea, imponerla”.

Además, si EPM acepta participar en la capitalización de Tigo, dijo Ramos, “Millicom ofrecería, además y a favor de EPM una opción para que, al cabo de un año, EPM pueda — de así quererlo y a su plena opción — causar, en esa oportunidad, que Millicom compre a EPM estas nuevas acciones, al precio de suscripción, más un 10 %”.

De acuerdo con Millicom, esto generaría liquidez a EPM, a la vez que, sin enfrentarse a una dilución, “puede apoyar a UNE de manera inmediata, mantener su participación en la empresa y evitar que la misma entre en insolvencia”.

9 de octubre: fecha clave

Este miércoles, Jorge Carrillo, en un debate de control en el Congreso de Colombia dijo que el 9 de octubre, como límite, “se debe comunicar qué pasará con Tigo UNE”.

Hay que recordar que el control de Tigo se divide así: 51 % para EPM (más una acción en poder del Inder de Medellín); el restante 49 % pertenece a Millicom, empresa de Luxemburgo. A pesar de esto, el control, dijo Carrillo, lo tiene Millicom.

En la actualidad, cuenta con 15,1 millones de usuarios móviles, 1,9 millones de usuarios, casi 4.000 empleados. Tiene obligaciones de espectro por $5,5 billones.

En ese espacio, Carrillo aseguró que la capitalización de Tigo no es posible, algo que la misma junta de EPM ya también había decidido. Sin embargo, esto fue antes de la propuesta nueva de Millicom. En cuanto a la dilución, dijo que debe hacerse “a un precio por acción real y justo”. Y aseguró que, con los términos actuales, “se pretende que EPM se diluya hasta el 2 %, recibiendo $0”.

El gerente de EPM también insistió en que si se diluye su participación en Tigo UNE, esta debe pasar por el Concejo de Medellín. “No es equivalente a ningún bloqueo, no es un intento por lo que no nos diluyamos. Es un tema de principios. Planteamos una valorización rápida y objetiva para la porción que nos permita diluirnos”