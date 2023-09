Tigo-Une está inmersa en una nueva crisis financiera y el Gobierno del presidente Petro ha asegurado va a intervenir en el proceso en caso de que no exista una solución a los problemas que llevan a una petición de capitalización de la firma.

Mauricio Lizcano, ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, aseguró que se están sopesando todos los escenarios posibles para atender la crisis.

(Vea también: “Damos $ 300.000 millones”: Daniel Quintero se juega última carta para no perder a Tigo)

Ha mencionado que la crisis financiera en Tigo-Une debe llevar a que los accionistas de las empresas dueñas tomen decisiones para salvar las operaciones de la misma.

“Es lo que he dicho siempre, si el 11 de octubre no hay un acuerdo o capitalización por parte de los socios, o dilución con aprobación del Concejo, o una solicitud de entrar a la Ley 1116 capítulo 11, el Gobierno entraría a salvar la empresa, porque no vamos a dejar que la empresa se acabe”, dijo Lizcano en conversación con Blu Radio.