En el marco de un debate de control en el Congreso de Colombia, Jorge Carrillo, gerente de EPM, dijo que el 9 de octubre “se debe comunicar qué pasará con Tigo UNE”.

El debate en la Comisión Sexta se dio en medio de la polémica alrededor de la tercera empresa de telecomunicaciones de Colombia por su situación financiera. También, después de que la Junta Directiva no aprobara el reglamento para la capitalización de la empresa por falta de quórum.

Hay que recordar que el control de Tigo se divide así: 51 % para EPM (más una acción en poder del Inder de Medellín); el restante 49 % pertenece a Millicom, empresa de Luxemburgo. A pesar de esto, el control, dijo Carrillo, lo tiene Millicom.

En la actualidad, cuenta con 15,1 millones de usuarios móviles, 1,9 millones de usuarios, casi 4.000 empleados. Tiene obligaciones de espectro por $5,5 billones.

Sobre esto último, Carrillo afirmó: “las amortizaciones de los espectros son muy grandes y la obsolescencia es muy rápido. A esas utilidades si quito lo que amortizo cuando paga un espectro y las depreciaciones, desde 2014 no he tenido utilidades positivas”.

Las opciones para Tigo-UNE

Sobre la capitalización, Carrillo aseguró no es posible, algo que la misma junta de EPM ya también había decidido. En cuanto a la dilución, dijo que debe hacerse “a un precio por acción real y justo”. Y aseguró que, con los términos actuales, “se pretende que EPM se diluya hasta el 2 %, recibiendo $ 0”.

En ese sentido, aseguró que “cuando íbamos a capitalizar los dos, en el acuerdo inicial, el valor de la acción planteada por UNE era de $ 428.000 y al mes, cuando ya es evidente que no vamos a capitalizar y ellos quieren asumir todo el tramo, se pretende aprobar en reglamento con un valor cercano a los $ 2.000”.

El pasado 15 de septiembre, además, el quórum de la junta de Tigo no aprobó reglamento para la capitalización por falta de quórum.

Además, explicó que no deja de ser una posibilidad que las partes lleguen a un acuerdo. “Pero si no logramos un acuerdo, se habló de una fecha definitiva del 9 de octubre para tener una decisión definitiva”.

El gerente de EPM también insistió en que si se diluye su participación en Tigo UNE, esta debe pasar por el Concejo de Medellín. “No es equivalente a ningún bloqueo, no es un intento por lo que no nos diluyamos. Es un tema de principios. Planteamos una valorización rápida y objetiva para la porción que nos permita diluirnos”.

Por último, Carrillo dedicó parte de su intervención en el Congreso para hablar del proyecto de enajenación de acciones de EPM en Tigo UNE, que fue negado cinco veces en el Concejo.

Aseguró que, cuando se planteó la propuesta, la participación de EPM en la empresa de telecomunicaciones fue valorada entre $ 2,5 billones y $2,8 billones. Sin embargo, dijo que se dejó de insistir en esta posibilidad, porque la salida de EPM de Tigo por este medio se podía hacer hasta agosto de 2024 y el proceso tomaría más tiempo.