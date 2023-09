EPM y Millicom aún no llegan a un acuerdo para capitalizar Tigo, la empresa necesita de una inyección para cumplir con $ 235.000 millones en obligaciones que vencen en octubre.

Ayer, según lo que se propuso en asamblea es que los dos accionistas participen de una compra de acciones cada uno con $ 300.000 millones. En caso de que eso ocurra, Millicom le podría comprar a EPM luego de un año esos títulos, pero con el plus que lo harían al precio de la suscripción más 10% adicional.

El presidente de Tigo, Marcelo Cataldo, sabe que si eso no pasa la empresa debe entrar a un proceso de reorganización, pero esa palabra no la contempla, incluso no la menciona, pues confía en un acuerdo entre los accionistas. Mientras eso ocurre, él garantiza que el plan de inversiones de Tigo, y su llegada con Telefónica a la subasta de 5G sigue intacta.

Sobre la empresa, ¿puede seguir los planes del año?

“Hoy nuestros planes siguen vigentes, trabajando con Telefónica en la red compartida, y con la SIC, respetando su proceso para que se emita esa red compartida. Hemos presentado los comentarios a esa red de 5G. Desde la administración y negocio nada ha cambiado. Hay una discusión societaria, pero que lastimosamente ha ido a los medios. A nivel de inversión el plan de negocios no ha cambiado, a este tiempo hemos destinado más de US$100 millones en los negocios. Crecemos a doble dígito en pospago, a 35% en servicios de empresas, nube, seguridad; sigue todo y somos juiciosos con el dinero. Pero el plan de negocios continúa, seguimos discutiendo la potencial licitación de 5G, y la posibilidad de compartir infraestructura con Telefónica, nos debemos a los 16 millones de clientes”.

¿Por qué llegan a una crisis y cómo no se afectará el servicio?

“El servicio en ningún momento dejará de prestarse. Nosotros tenemos que entender, hay una situación financiera desafiante. Compramos el espectro de 700 Mhz en 2019, y en marzo llegó la pandemia, pero nosotros seguimos invirtiendo entre 2020 y 2021 con más de 5.000 antenas para poder crecer esos 25.000 kilómetros cuadrados de cobertura. Una inversión enorme y pagamos el tercer precio más caro de 700 Mhz en el mundo. Entonces llegó la pandemia, fue un desafío, termina y llega la inflación, toda la indexación de los contratos, intereses bancarios, todo indexado al IPC, el espectro está a una tasa de doble dígito, entonces uno viene creciendo en ingresos y usuarios, pero el Ebitda es un desafío”.

¿Entonces hay una crisis en todo el sector?

“No somos nosotros únicamente, solo un operador ganó plata en 2022, el resto perdimos, la situación a la que Tigo se enfrenta no es diferente a otros competidores. Tenemos es la discusión de los socios de cómo financiar, pero es algo de ellos, no me corresponde a mí, a mí me corresponde es trabajar para servir a los clientes. Esto es un problema de industria, somos muchos que no aguantamos el impacto económico que hubo, el macroeconómico es real. En 2020, el 10 % de nuestros clientes pyme se desconectaron porque desaparecieron por la pandemia. De nosotros y de todos los competidores también. Invertimos mucho en redes fijas para soportar la carga de los que nos fuimos a las casas por casi un año, nada más eso fue US$ 80 millones, para que las redes soporten la saturación”.

¿Están garantizadas las platas de renovación del espectro?

“Es lo que venimos trabajando con los accionistas, está conectado a lo que ocurre, nosotros desde la administración esperamos”.

¿Y las deudas de octubre?

“Nosotros seguimos esperando a los accionistas a que resuelvan sus temas para cumplir con nuestros pagos de deudas”.

Uno pensaría que luego de invertir billones Tigo no dejaría de operar para perder eso…

“Al usuario y a los colaboradores con quienes siempre hablo es darle parte de tranquilidad, desde el negocio y administración de la empresa. Esto se ha convertido en discusión entre socios, pero en la compañía nos hemos comprometido en conectar más colombianos. Nuestras inversiones no han parado, nuestro crecimiento sigue. Invertimos un ratio de más o menos $ 1 billón al año desde 2014, eso es entre $ 8 y $ 9 billones desde la fusión invertidos, más espectro porque compramos y renovamos en 2019, y $ 10 billones a $ 11 billones invertidos en Colombia, y este año llevamos inversiones por la mitad de ese $ 1 billón”.

¿Qué tanto han crecido este año?

“Nuestras metas es seguir yendo por todo el mercado, con la inversión de 700 Mhz nuestra cobertura creció cerca de 25.000 metros cuadrados, eso requirió una expansión de la red comercial, más puntos, el que tiene la señal de Tigo, pero quiere comprar o recargar una Sim Card. En pospago tenemos crecimiento este año de casi 12 % contra el año pasado, si se compara agosto de 2022 con el de 2023. Vamos a superar los 3 millones de clientes en pospago, el año pasado terminamos cerca de 2,4 millones, es decir, por lo menos 500.000 usuarios nuevos en el año”.

¿Qué parte de los costos en la subasta de 5G es la que más preocupa?

“El precio del bloque, porque la licitación está armada con cuatro bloques de 60 Mgths y varios de 10. Ayer se vencieron los plazos que sometimos comentarios. Cuando uno ve el precio del bloque de 60 y los de 10 es un precio bueno para el promedio de América Latina, el MinTIC puso un precio acorde al mercado. Pero cuando a ese bloque atamos obligaciones, fibra óptica en colegios, cobertura en algún lado, y las obligaciones están subvaluadas a un 40 %, y tengo que pagar esas obligaciones a mi costo, no al precio que el Gobierno indica en la licitación, ahí es cuando se sube el valor.

Además, hay indexación compuesta y tengo las garantías, entonces el valor sube. El valor de precio de contado es correcto, pero no podemos pagar de contado. El precio total entonces es costoso. La forma como se estructura la subasta es una forma en la que terminemos pagando más dinero cuando no hay necesidad. Hay cuatro bloques con obligaciones distintas, hay más oferta de espectro que de competidores.

En las condiciones y la subasta como está montada, los operadores pagaremos más caro por el espectro y eso es detrimento de la red a desplegar. Tengo $ 10 para mi red, si el espectro vale $ 8, me quedan solo $ 2 para invertir en red. Esta industria no funciona sin invertir, el que no invierte está muerto. Aquí las inversiones en la industria son de 15 % o más de 20% del valor del ingreso, es de alta inversión porque 5G, nube, 4G, todo es tecnología para servir a los clientes”.

