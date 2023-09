Las ventas de motos están disminuyendo en Colombia y aunque eso ha sido una constante durante todo este 2023, lo que ha pasado en los últimos meses se suma a un contexto macroeconómico que ha afectado a esta industria.

Entre enero y agosto salieron a las vías del país 450.795 unidades nuevas, 110.672 menos que en 2022. Sin embargo, recientemente, en muchos lugares que venden este tipo de vehículos ha surgido una nueva razón: los bancos y entidades financieras están negando los créditos.

Hace unos años era común que en los lugares donde venden motos, la premisa de venta era que le daban crédito fácil y hasta sin dar dinero de cuota inicial, pero esto ha estado cambiando recientemente.

(Vea también: Confirman cuáles son los días con más accidente de motos en Bogotá y a qué hora se presentan)

En Portafolio dieron a conocer testimonios de vendedores que ya con la venta de una moto nueva casi lista, recibieron una respuesta negativa del banco, así que no pudieron dársela a su cliente. “Tenía la venta asegurada, pero a la señora no le aprobaron el crédito que era solo por el 30 % del valor total, pero no se lo dieron”, dijo un gerente a ese medio.

La situación aplica para todas las motos. De alto y bajo cilindraje, estas últimas que siguen teniendo una reducción del 50 % en el Soat, y hasta para las eléctricas, que no se comercializan mucho, pero que son muy importantes para el sector.

Si la situación se mantiene así, el objetivo del gremio de las motos de llegar a un millón de vehículos vendidos este año no se cumplirá, aunque para algunos esto es una alivio porque en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín, las motos se han adueñado de las calles y están provocando muchos más trancones y un aumento en la tasa de accidentalidad.

Lee También

Créditos para motos en Colombia

Aunque son pocos los bancos que tienen una línea de crédito específica para este grupo, en casi todos los sitios que venden motos hay un vínculo con alguna entidad bancaria para hacer este trámite.

Son los mismos vendedores los que se encargan de contactarse con los asesores bancarios para tramitar estos créditos y por eso les dan un alivio a los compradores.

(Vea también: Motos de 10 millones de pesos (más o menos): cómo comprarlas pagando $ 300.000 mensuales)

Hay varias entidades bancarias que han hecho acercamientos con las diferentes marcas de motos en el país, pero la negación de créditos depende de la actividad económica e ingresos de la persona que la va a comprar.