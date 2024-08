Por: DIARIO DEL PEREIRA

Hasta hoy, 12 de agosto, se encuentra abierta la inscripción para uno de los 40 programas virtuales y gratuitos que ofrece el Sena en su II Convocatoria de Formación Virtual 2024.

Esta iniciativa busca capacitar a futuros técnicos y tecnólogos en diversas áreas, incluyendo los sectores agropecuario, hotelero, tecnológico, empresarial, entre otros, con el objetivo de impulsar el desarrollo profesional en todas las regiones del país.

Con una oferta que abarca más de 56 mil cupos, el Sena se consolida como una puerta abierta al conocimiento y al progreso, permitiendo a los colombianos acceder a una formación de calidad, totalmente gratuita y certificada. La convocatoria no impone restricciones de edad, siendo accesible incluso para adultos mayores, y cuenta con programas inclusivos para personas en condición de discapacidad. El único requisito es disponer de un computador con acceso a Internet.

Nicol Celis, egresada del programa técnico en Sistemas y actualmente residente en Boston, Estados Unidos, destaca la importancia de esta formación: “El estudio que me brindó el Sena me ayudó a abrirme las puertas aquí, en Estados Unidos, y ahora que me estoy especializando. Les recomiendo a todas las personas que hagan parte de las ofertas que tiene la institución.”

Adriana Mariño, coordinadora del Grupo de Gestión de la Oferta, subrayó el enfoque social de la convocatoria: “Queremos dar opciones a la población víctima del conflicto armado, a las personas que pertenecen al programa Jóvenes en Paz o de Reincorporación y Normalización”. Este enfoque busca contribuir a la transformación del territorio colombiano a través de oportunidades de formación alineadas con las necesidades de las comunidades.

La modalidad virtual ofrece a los aprendices la flexibilidad necesaria para gestionar su tiempo, requiriendo un mínimo de tres horas diarias para completar las actividades propuestas por los instructores.

¿Cómo inscribirte en la II Oferta de Formación Virtual?

Ingresa a www.senasofiaplus.edu.co. Selecciona la opción “Carreras virtuales” y haz clic en la imagen correspondiente. Consulta todos los datos del programa de formación. Si ya estás registrado(a), ingresa tus datos para iniciar el proceso de inscripción. Si no cuentas con registro, haz clic en el botón ‘Registrarse’ y sigue los pasos indicados. También puedes comunicarte a la línea gratuita en Bogotá llamando al 601 736 60 60, y fuera de Bogotá al 018000-910-270.

Para los extranjeros interesados, es necesario demostrar residencia en Colombia y presentar un documento que evidencie el permiso otorgado para estudiar o el DNI en caso de pertenecer a un convenio bilateral.

