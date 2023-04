La presentadora Sara Uribe diálogo con ‘La sala de Laura Acuña‘, y allí contó varios aspectos de su vida privada, como también de su rol como emprendedora, en el que destapó cómo fue engañada por su principal socia.

Años atrás la también modelo había montado un spa de belleza, un sueño que tenía desde que era una adolescente y lo pudo lograr, una vez le reveló este deseo a dicha mujer, quien le aseguró, como cuenta Uribe, que ella era una experta en finanzas. Por su parte, Uribe aportaría todo en cuanto a la imagen del nuevo negocio y así nació aquel negocio que tiempo después quebraría.

Mientras eso sucedía, la presentadora comentó que invitó a otro socio para que fuera inversionista, quien no dudó en aceptar la propuesta y se habría llevado muy bien con la otra socia.

“Le presenté a un socio que era inversionista y, como pasa en muchas partes, ellos lo que hacen es abusar y les falló su lealtad”, comentaba en un principio Uribe, para luego desenmascararlos y señalarlos de falsificar su firma para hacer préstamos a su nombre.

“Empezó a falsificar mis firmas, a hacer prestamos a nombre mío, no le pagaba a los proveedores, falsificaba los informes“, señaló la presentadora.

Y es que sin contar los pormenores, Sara habló de cuando se dio cuenta de lo sucedido. “Me enfrento a la realidad de que debíamos absolutamente todo y el nombre que figuraba era mío. Después me dijo que si quería el nombre, le tenía que pagar; ahora estamos en un proceso legal, pero yo seguí con mi sueño”.

Por otro lado, Uribe también mencionó a otro inversionista y este fue quien la alertó de lo que estaba ocurriendo con su negocio. “Él me dijo que la cuentas estaban muy raras, que no le cuadraba la plata. Yo llegué de Brasil recién divorciada y le dije a él que se quedara en Bogotá para yo irme a Envigado y encontré un local que estaban arrendando y me lo quedé”.

“Cuando lo monté, ese local me daba $ 2 millones mensuales; era viejo, de barrio y feito… Entonces dije cómo no iban a dar las mansiones en las que estamos y este local sí. Después, mi amigo [el inversionista] me cuenta que la pelada [su socia] le pidió plata prestada y no se la había pagado”.

Luego de esto, Sara confesó que para ese entonces su amigo también le reveló que la empresa había quebrado y aseguró que la robaron porque nunca supo qué paso con toda la plata y la inversión.

Finalmente, la presentadora comentó que le “empezaron a llegar pagarés y demandas de las empleadas; luego empezó pandemia y los arriendos… Eso fue absurdo. Me embargan en el banco y la casa de mi mama“.