Desde que volvió a Colombia, la modelo paisa ha recibido algunas críticas porque “subió” de peso. Ella ha enfrentado esos comentarios y se ha mostrado muy feliz con su figura. De hecho, este domingo relató los cambios físicos que tuvo en los últimos años por cuenta de diversos problemas.

Sara Uribe contó en ‘La sala de Laura Acuña’ que hace unos tres años pasó un complejo momento en el que bajó de peso y tuvo un notable cambio físico, que hasta fue criticado por su pareja de ese entonces (Fredy Guarín).

“Yo estaba enferma, depresiva. Estaba tomando medicamentos para la ansiedad. En ese momento de mi vida, esa droga no me dejaba comer. No quería comer y no me sabía a nada la comida. Por más que yo comiera, no me alimentaba”, detalló.

Uribe señaló que su pareja le hacía comentarios sobre su aspecto, ya que a él le gustaba más como se veía tiempo atrás.

“Me decía: ‘A mí tan flaquita no me gusta’. Me cogía los huesos de la cintura y me preguntaba: ‘¿Cuándo vas a estar más gruesita, como cuando te conocí con esas piernas?’”, y recordó que no sabía qué hacer, pues no hallaba la manera de subir de peso por su situación psicológica.

“Apenas podía con mi vida. Ni podía cargar a mi hijo. Estaba débil. Se me caía el pelo. Parecía una calavera”, explicó sobre ese duro momento.

Para su buena fortuna, logró sobreponerse a ese problema y le volvió el apetito. Según detalló, tomó la decisión de no cohibirse en la alimentación y por eso ahora está menos delgada de lo habitual, pero que se siente feliz con su estado físico.

“Me encanta como me veo. No soy perfecta, pero me veo linda. Cuando uno brilla por dentro todo resplandece”, concluyó.