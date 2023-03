Sara Uribe, la reconocida presentadora y empresaria, recientemente acaparó la atención de sus seguidores en redes sociales porque realizó una dinámica de interacción con ellos. Además, de contar fue víctima de hurto.

(Lea también: “Vieja metida”: Sara Uribe estalló contra mujer que le criticó insólito detalle)

En esta oportunidad, la paisa activó la opción de ‘Hazme una pregunta’ en su perfil de Instagram y resolvió varios interrogantes.

Según se leyó, a la famosa le preguntaron sobre varios temas. Por un lado, una persona le cuestionó si en algún momento de su vida tendría una relación con alguien más joven que ella.

Al leer esto, Uribe simplemente dijo: “No digo que no (emoji risa)”. Tras esto, otro usuario le hizo preguntas sobre sus gustos del género masculino y le cuestionó sobre qué era lo que no soportaba de un hombre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sara Uribe (@sara_uribe)

Ante esto, ella dijo que no le gustaban los enredadores y agrandados.

“No soporto que sean patos, enredadores, agrandados y que tengan un amor bonito y una hermosa mujer y no la respeten. Se ven ridículos, eso ya no lo soporto”, dijo.

Adicionalmente, también le cuestionaron sobre qué era lo que más le gustaba de ellos.

“La honestidad lo es todo en la vida. Todo. Un hombre con iniciativa, que sepa lo que quiere y que lo trabaje. Siempre con sinceridad por delante”, aseguró.

Otra a las preguntas personales que le hicieron a la empresaria fue si tenía pensado tener más hijos. En esta oportunidad, la paisa dijo que sí.

“Sí, amaría tener más hijos, con un hombre con el que me sienta muy bien, muy feliz y me de mucha estabilidad. Amaría crecer mi familia”, indicó.

Por último, Uribe terminó su interacción contestando algo respecto a su cuerpo.

(Vea también: Sara Uribe confirmó si Álex, de ‘Los Montañeros’, es su novio; por video, soltó la lengua)

“¿Sarita tienes estrías, no te acomplejan?”, le dijeron.

Y ella contestó: “Sí tengo y no me acomplejan”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rechismes (@rechismes)

Además, una de las cosas que más llamaron la atención de sus fans es que mostró un insulto que le envió una seguidora y sin tapujo, ella se defendió.

“¿Por qué tan zorra fea?” le dijeron.