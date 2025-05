La nueva reforma laboral en Colombia, cuyo articulado completo será radicado el 26 de mayo de 2025, introduce cambios significativos en temas clave como la jornada laboral, recargos dominicales y el contrato de aprendizaje.

Uno de los principales ajustes es la ampliación de la jornada diurna hasta las 7:00 p.m., lo que modifica el inicio de la jornada nocturna.

Esta medida no será gradual, aunque micro y pequeñas empresas estarán exentas temporalmente. Además, se propone un aumento progresivo del recargo dominical, que pasará del 80% en 2025 al 100% en 2027, mientras que los recargos por trabajo en festivos permanecerán sin cambios.

Los trabajadores que gozarían con un aumento sustancial en su sueldo serían los que tienen contrato de aprendizaje, ya que actualmente solo les pagan una fracción del salario mínimo.

En cuanto al contrato de aprendizaje, el nuevo modelo mantendría su carácter especial, pero con mejoras: la etapa lectiva se pagará al 75 % de un salario mínimo y la práctica al 100 %, con subsidio de transporte y afiliación a salud como trabajador dependiente.

Estos cambios buscan equilibrar protección laboral y sostenibilidad del sistema. Aunque la entrega del documento sufrió retrasos por ausencias y revisión detallada, se espera que el debate inicie el martes 27, con apoyo de diversos sectores.

El texto contiene entre 75 y 77 artículos, y sus impulsores aseguran que es un proyecto justo y equilibrado para empresas y trabajadores por igual.

Qué dice nueva reforma laboral en Colombia

La reforma laboral propuesta en Colombia por el gobierno de Gustavo Petro busca transformar de manera profunda las condiciones laborales en el país, con el objetivo de mejorar la estabilidad en el empleo, garantizar mayores derechos a los trabajadores, y promover la formalización laboral, especialmente para jóvenes y sectores vulnerables. El proyecto, que aún se encuentra en trámite legislativo, contiene entre 75 y 77 artículos, y ha sido construido con la participación de diferentes sectores sociales, técnicos y políticos. Aunque su presentación oficial ha tenido retrasos, se espera que el articulado sea debatido pronto en el Senado. Esta reforma representa uno de los pilares del gobierno Petro en su apuesta por un modelo más justo y equitativo en el ámbito laboral.

Uno de los ejes centrales de la propuesta es la redefinición de la jornada laboral. Se plantea que la jornada diurna se extienda desde las 6:00 a.m. hasta las 7:00 p.m., y la nocturna desde las 7:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. del día siguiente. Esta medida revierte una reforma previa que había reducido el inicio de la jornada nocturna a las 9:00 p.m., por lo que implicaría un aumento en los pagos por trabajo nocturno. Sin embargo, para proteger a las micro y pequeñas empresas (Mipymes), se prevé una excepción temporal de seis meses tras la entrada en vigencia de la ley. Esta medida busca un equilibrio entre mejorar las condiciones laborales y no afectar la viabilidad económica de las empresas más frágiles.

Otro aspecto clave de la reforma es el incremento progresivo del recargo dominical. Actualmente, el pago adicional por trabajar los domingos está por debajo del 100%, pero con la reforma, se pretende que para 2025 el recargo sea del 80%, subiendo al 90% en 2026 y llegando al 100% en 2027. Esta medida busca dignificar el trabajo en días de descanso, uno de los compromisos centrales del gobierno. En contraste, no se proponen cambios para los recargos en días festivos, que continuarían bajo el régimen actual.

Finalmente, el proyecto introduce importantes cambios al contrato de aprendizaje, un mecanismo clave para el empleo juvenil. Actualmente, los aprendices reciben una remuneración parcial y deben asumir el costo de su seguridad social como trabajadores independientes. Con la reforma, se busca que durante la etapa lectiva se pague el 75% de un salario mínimo y el 100% en la fase práctica, además de incluir subsidio de transporte, afiliación a salud como dependientes y cobertura por riesgos laborales. Esto fortalecería el modelo de aprendizaje, mejorando su protección y haciéndolo más atractivo para jóvenes y empresas por igual. En suma, la reforma propuesta pretende avanzar hacia un sistema laboral más justo, equilibrado y solidario.

