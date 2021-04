green

En el programa de Blu Radio de este viernes, el analista comentó que, en su opinión, el silencio que mantuvo el ministro Carrasquilla a lo largo del proceso de divulgación de la reforma tributaria fue un “factor que ha permitido que se suba la temperatura en este debate”.

Además, consideró que sus explicaciones hubieran sido claves para darles claridad a los colombianos: “Si él hubiera hablado más de esta reforma desde hace mucho tiempo, y la aparición no hubiera sido solamente cuando se entregó, de pronto el debate se hubiera sido un poco mas fino y tranquilo”.

Y es que durante la ausencia del funcionario quien estuvo al frente de las explicaciones en entrevistas a medios, conversatorios, debates, foros y demás sobre el tema fue el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, y ante eso, Viveros añadió:

“Alberto Carrasquilla le dejo el espacio a un viceministro que ha hecho sus mayores esfuerzos por informar, pero Carrasquilla hizo mucha falta en este debate. Se ha hablado que se quiere ir, pero hizo falta la cara del jefe de la cartera para socializarla y la reforma no estaría en estos debates”.

“Carrasquilla debió dar la cara antes”, puntualizó Jorge Alfredo Vargas, director de ese espacio radial, para redondear la opinión de su panelista.

En cuanto a su análisis sobre si va o no a pasar los debates que vienen en el Congreso de la República, el experto dijo en la emisora que cree que sí “porque el gobierno tiene las mayorías”; sin embargo, dijo no tener duda de que no se va a aprobar cómo la presentó el Gobierno Nacional sino solo una parte de ella:

“No veo a muchos partidos apoyando cierto tipo de artículos. Me da la impresión que le van a tratar de hacer una especie de cirugía, para tratar de ver cómo les queda hecha a la medida de esa mayoría que tiene el partido de gobierno en el Congreso y así pasarla”.

Viveros también consideró que muchos de los congresistas que integran esas colectividades corren un riesgo muy grande al apoyar una reforma tributaria tan rechazada por los estratos más bajos porque el próximo años son las elecciones legislativas y “muchos de los que están interviniendo en esa toma de decisiones querrán repetir curul en el Congreso”.

Es decir, añadió, que si se aprueba lo que plantea el proyecto de ley promovido por Iván Duque, tendría un costo directo en la opinión pública que generaría “una especie de carteles de los que apoyaron esa reforma” para que la gente evite votar por ellos cuando acudan a las urnas en el 2022.

“Muchos se van a cuidar de apoyarla y esa mayoría va a estar muy justa”, añadió el analista, y prevé que haya “muchas personas que se queden en el camino en las próximas elecciones y puedan perder su curul o apoyos políticos” al votarla.

Además, en esa “peluqueada” de artículos en la discusión legislativa “no saldrán todos los billones que quiere el Gobierno, pero saldrá una buena parte”.

Por el momento, el Gobierno Nacional ha dicho que busca recaudar alrededor de 23,4 billones de pesos para tapar el hueco fiscal del país.