Por estos días las reformas del Gobierno Nacional han sido noticia, ya que mientras la Cámara de Representantes dio el visto bueno para que el tema de la salud pase a ser debatido en el Senado, la reforma laboral es otro de los puntos que llaman la atención y todavía tiene mucho por discutir.

Al respecto, según una información filtrada que dio a conocer el periodista Ricardo Ospina de Blu Radio, habría un cambio en dicho proyecto de ley que tendría que ver con los despidos en las empresas del país.

Esta modificación es dolorosa para los trabajadores si se llega a cumplir, como lo dice el comunicador, pues los despidos no se harían con una orden judicial, como decía en un principio el proyecto de reforma, sino básicamente seguiría pasando lo que sucede actualmente y es que las compañías están en su libertad de contar o no con los empleados.

Siendo así, el plan de Gustavo Petro es que se apruebe lo más rápido el proyecto, así que buscaría un acuerdo pronto cediendo parte de los objetivos.

No obstante, la citada versión de Blu Radio señaló que, entre el mandatario y la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, no hay un consenso.

“Una cosa es lo que dice el presidente en las reuniones y otra la ministra de Trabajo en reuniones con los ponentes de la reforma. Otra vez se echó para atrás la ministra. El presidente dice que cedan, pero la ministra que no. Entonces al final no cambia nada y no hay acuerdos; por eso le digo que se recorren caminos muy similares, al menos en ese punto, con la reforma a la salud”, concluyó Ricardo Ospina.