Sacar una cita médica, en ocasiones, suele convertirse en un proceso demorado, pero la necesidad hace que se deba aguantar la espera para lograr ser atendido y obtener la observación de un galeno.

Lo que a veces no se controla es que, por un compromiso personal o un acontecimiento imprevisto, no se pueda asistir al examen y se pierda todo el trámite hecho por días, semanas y hasta meses. A eso, hay que agregarle las amonestaciones monetarias por parte de las entidades prestadoras de salud.

No obstante, la Superintendencia de Salud aclara que ciertas multas económicas por no asistir a las citas no son legales. Por ejemplo, ninguna EPS del régimen contributivo o subsidiado, ni clínicas ni hospitales, puede cobrarles a los pacientes por no ir a un chequeo médico programado en los siguientes casos:

Medicina general.

Citas con especialistas.

Citas de medicina alternativa.

Por otra parte, menciona que esto no aplica para citas de odontología o imágenes diagnósticas, en las cuales sí se cobrará el valor del examen.

¿Para quién y qué son las citas prioritarias?

Una cita prioritaria es aquella que se da a personas cuyos problemas de salud no les permiten esperar mucho tiempo para un chequeo, según informa Cafam en su página web.

Estas se deben solicitar en casos en los que la condición de salud del paciente lo requiere, como por ejemplo:

Dolor agudo: dolor intenso y repentino, como el torácico, que podría indicar un ataque cardíaco.

Dificultad para respirar: problemas respiratorios graves, incluyendo asma severa o insuficiencia respiratoria.

Síntomas de accidente cerebrovascular: incluye la pérdida repentina de fuerza muscular, dificultad para hablar o parálisis facial.

Traumas severos: heridas significativas como resultado de accidentes, caídas o violencia.

Sangrado intenso: que no se puede detener o que proviene de una fuente grave, como sangrado gastrointestinal.

Reacciones alérgicas severas: especialmente aquellas que ponen en riesgo la vida y que no se pueden controlar fácilmente.

Quemaduras extensas o graves: las que afectan áreas grandes del cuerpo o que son profundas.

Signos de infección severa: fiebre alta, escalofríos intensos, confusión o disminución del estado de conciencia.

Dolor abdominal intenso: que puede ser indicativo de condiciones serias como apendicitis u obstrucciones intestinales.

Cambios en el estado mental: confusión, desorientación o cambios drásticos en el comportamiento, lo cual puede ser señal de una condición médica subyacente grave.

¿Cómo pedir una cita prioritaria?

Para pedir una cita prioritaria, será necesario que presente su documento de identidad donde tiene los servicios de salud para comprobar que está afiliado a esa EPS y, en el caso de que sea necesario, según su régimen, contar con el dinero para cancelar una cuota moderadora.

