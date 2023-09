Una de las molestias más constantes en las EPS es que se demoran muchísimo en asignar una cita, incluso cuando es algo de urgencia. La situación, en algunos casos, es mucho más crítica cuando buscan una atención con especialistas.

Con las revelaciones hechas recientemente sobre la crisis financiera en varias de ellas, algunos han llegado a pensar que trata de un denominado plan tortuga, aunque no sería algo adecuado desde lo ético, pues se estaría jugando con la salud de los colombianos.

Por eso, en entrevista con Noticias RCN, Carlos Alberto González, vicepresidente de Seguros Obligatorios Sura, aclaró el tema desde la entidad en la que él está.

“No es verdad (que haya un plan tortuga). Puedo hablar por EPS Sura: no existe ninguna operación tortuga”, dijo. Ahí aprovechó y explicó por qué la demora en algunas citas médicas: “Parte de la dificultad que está teniendo el sistema hoy y, en especial nuestra EPS, es que estamos teniendo un alto uso de los servicios de salud”.

En el caso de Sura son más de 5 millones de afiliados los que tiene en la actualidad y aunque no todos piden citas constantemente, sí llegan muchos con problemas de salud complejos que necesitan una atención de mayor dificultad.

“Siempre priorizamos a los pacientes que tengan algún tipo de enfermedad importante, enfermedades crónicas, de alto costo como cáncer, las maternas, los niños, pero en realidad quiero ser enfático en que no existe ningún plan tortuga para la atención de los usuarios en nuestra EPS”, expresó González.

Desde hace más de dos meses que estas tres importantes entidades le enviaron una carta al Gobierno señalando los graves problemas que tenían y la falta de un canal de comunicación efectivo para poder llegar a soluciones que les ayuden a todos los colombianos.

Así la reforma a la salud salga adelante, la salud de las personas deberá ser prioridad, pero, para ello, desde las EPS piden que se hagan ajustes en la UPC (Unidad de Pago por Capitación).

Sura, Sánitas y Compensar son tres de las más importantes y con más afiliados en el país. La razón por la que sus afiliados están a la espera de lo que anunciarán en los próximos días. En la primera carta habían dicho que luego de septiembre podría llegar una situación financiera complicada para ellas.

Bajo este panorama, es que en Sura explicaron: “Es una situación crítica y necesitamos intervención rápida del Gobierno para que, no solamente a nosotros, sino a otras muchas EPS, hagan un análisis urgente y rápido de la coyuntura particular que está viviendo el sistema para que no exista una crisis de salud en Colombia que ninguno de nosotros como colombianos quisiéramos vivir”.

