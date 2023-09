Desde julio, aunque la noticia se conoció en agosto, estas tres entidades le solicitaron al Gobierno acciones concretas para poder sanear sus finanzas, pues hay demoras en el dinero que les desembolsan y ya están en una difícil situación financiera que se podría poner peor desde finales de septiembre.

Pues este mes ya llegó y aunque en su misiva decía que tendría cómo responder hasta finales del mes, las reuniones del Gobierno sirvieron para entablar un diálogo directo, pero no quedó tan claro las acciones concretas para poder lograr salvar estas tres EPS.

Septiembre será un mes clave para 13 millones de afiliados que están en Compensar, Sura y Sanitas, tres de las EPS más grandes del país y con mejor atención en el país. Las personas que reciben atención médica deberán estar pendientes durante todo el mes sobre las decisiones que se tomarán respecto a estas entidades en los próximos días.

Entre lo último que se supo sobre el dinero que le desembolsan a las EPS, es que el Gobierno alardeó el desembolso de 10 billones de pesos, aunque Acemi resaltó que ese dinero no es un adicional, sino que son recursos que ya les giran cada mes por concepto de UPC.

Esa es la clave de la discusión. Para las EPS, la UPC actual no es equivalente ni está correcta a la situación actual, razón por la que poco a poco se está abriendo un hueco económico que solo se pude solucionar modificando ese valor.

Ana María Vesga, directora de Acemi (Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral), aseguró en El Tiempo que “el sistema tiene que estar irrigado adecuadamente de los recursos que necesita para poder pagar la red, para poder pagar a los proveedores para atender con oportunidad”.

La intención, dicen las EPS, es que no se llegue a esa situación que han tenido que pasar miles de pacientes en todo el país, pero para eso es importante encontrar una solución a la UPC.

“El ministro ha abierto espacios que me parecen de mayor importancia. El primero, es un espacio de revisión técnica sobre la insuficiencia de la UPC. Nosotros podemos aportar mucha información, pero ese es un ejercicio del Gobierno”, explicó Vesga.

De hecho, el presidente de Sanitas, Juan Pablo Rueda, explicó que desean seguirle prestando atención médica a los colombianos que han confiado en ellos durante años.

“Lo que estamos tratando de advertir es que la situación ha llegado a un momento muy crítico. De no resolverse, empezaremos a tener dificultades. Lo que anunciamos no es un cierre de la operación nuestra, ni que no vamos a atender más, sino que estamos llegando a un punto en que va a empezar a ser muy difícil responder por las obligaciones que tenemos. Lo que hicimos con el Gobierno fue pedirle un espacio para plantearle soluciones”, dijo días atras.