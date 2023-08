Sanitas, Sura y Compensar, tres de las EPS más grandes del país, le comunicaron al Gobierno Nacional que tienen problemas de viabilidad financiera, lo cual podría provocar un cese de operaciones el próximo mes.

Para aclarar la preocupante situación, Juan Pablo Rueda, presidente de Sanitas, habló con Semana sobre la crisis y dijo qué tan cierto es que en septiembre podrían parar, afectando así a millones de colombianos.

Según el ejecutivo, la carta que le enviaron al Gobierno tiene como objetivo alertar las dificultades por las que están pasando las entidades prestadoras de salud y las consecuencias que podría haber si no se le encuentra una pronta solución.

“Lo que estamos tratando de advertir es que la situación ha llegado a un momento muy crítico. De no resolverse, empezaremos a tener dificultades. Lo que anunciamos no es un cierre de la operación nuestra, ni que no vamos a atender más, sino que estamos llegando a un punto en que va a empezar a ser muy difícil responder por las obligaciones que tenemos. Lo que hicimos con el Gobierno fue pedirle un espacio para plantearle soluciones”, dijo.

Por qué las EPS, como Sanitas, están en crisis

Según explicó el ejecutivo en el medio citado, desde la pandemia del COVID-19 las entidades vienen afrontando una dura situación económica y entre 2022 y 2023 esta situación se agrandó a tal punto que los ingresos que reciben para atender las obligaciones son insuficientes.

“Las EPS tenemos dos tipos de reservas, dos tanques de oxígeno. Uno es el patrimonio. Entre 2022 y 2023 este disminuyó en más de 400.000 millones de pesos. Hemos agotado nuestros recursos en pagar atenciones de servicios que no se cubren con la financiación del Gobierno“, dijo.

Y agregó: ” [El otro tanque son] las reservas técnicas. Recursos para las atenciones en salud que se han prestado, pero que aún no se han pagado. Esa reserva se puede agotar pronto. Si eso pasa, y realmente no queremos llegar a allá, no podremos pagar oportunamente a nuestros prestadores. Si eso llega a ocurrir, ya existiría un riesgo real de que alguno de ellos no pueda atender a nuestra población”.

Si bien Rueda aceptó que los recursos de la UPC se giran de manera anticipada, aclaró que no cubren la totalidad de sus obligaciones, por lo que, para Sanitas, son necesarios cerca 400.000 millones de pesos al año para soportar y combatir la crisis sin afectar a los 5,7 millones de colombianos que tienen afiliados en más de 500 municipios, así como las más de 3.000 instituciones entre clínicas, laboratorios y proveedores de medicamentos que tienen contratadas.