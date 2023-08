La mala hora del sector salud quedó en evidencia en una carta que EPS Sura, Sanitas y Compensar enviaron al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, manifestando que prevén dificultades para seguir operando normalmente desde septiembre de este mismo año.

Según argumentaron, el dinero que reciben del Estado por cada afiliado no es suficiente para cubrir los costos de atención y eso limita su capacidad para brindar sus servicios. Además, indicaron que hay un retraso en los pagos que hace el Gobierno a las EPS, los cuales son claves para que estas paguen sus obligaciones financieras.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez publicó en sus redes sociales un video en el que se refiere a la crisis de EPS Sura, Sanitas y Compensar. A su juicio, el Gobierno presionó las finanzas de las mencionadas EPS (lo cual fue negado por el ministro de Salud).

“Asfixiar por no pago a EPS buenas como Sura, Sanitas y Compensar equivale a expropiarlas, a destruir el sistema, a hacerles un gran daño a los usuarios y también al fisco”, expresó el jefe natural del Centro Democrático.

Las buenas EPS prestan un servicio de mejor calidad y de menor costo que el Estado politiquero.

En la grabación, Uribe aseguró que el servicio de las EPS es más completo que el que podría prestar el Estado si toma el control de la salud en el país: “Buenas EPS como las mencionadas prestan un servicio mucho mejor que el que prestarían centros de salud del Estado y además cuesta menos”.

El también exsenador indicó que además del tema ideológico hay un tema de costos y de calidad en la discusión sobre la necesidad de las EPS en Colombia. Por tanto, le mandó un mensaje directo al Gobierno: “No las expropien, no las asfixien, no las aburran. No le hagan ese daño a los colombianos”.

Álvaro Uribe critica cambios a EPS que propone Gustavo Petro

El exmandatario ha cuestionado la propuesta que han impulsado varios miembros de la actual administración sobre la eliminación de las EPS. Según ha dicho, el gobierno de Iván Duque cerró a las que no cumplían con sus funciones, por lo que no le gusta la idea de acabar con todas las entidades promotoras de salud.

Uribe considera que la reforma a la salud de Petro consolidaría un monopolio y se estarían reduciendo libertades porque las personas ya no podrán elegir a qué EPS quieren afiliarse, pues será ordenada por el Estado.

Además, contrario a lo declarado por la vicepresidenta Francia Márquez, Uribe ha opinado que el sistema de salud cubano no debería ser replicado en Colombia porque podría ser negativo.