Con millones de usuarios en Colombia, estas tres EPS le advirtieron al Gobierno que para finales de septiembre, si no encontraban una solución, la situación sería muy crítica.

Pues al mes le quedan cinco días y por el momento no se han dado a conocer mayores avances, por lo que hay gran preocupación entre los afiliados a Sura, Sánitas y Compensar.

Si bien ninguna de estas ha sido intervenida, como sí pasó con Famisanar hace unos días, la preocupación nace porque en la misiva compartida en julio, las EPS plantearon como plazo máximo septiembre.

“Nos veríamos en la necesidad de convocar a nuestras juntas directivas para evaluar los posibles escenarios que como Gobierno nos plantean y tomar las respectivas decisiones del caso”, decían allí.

Hace unos días, Juan Pablo Rueda, presidente de la EPS Sanitas explicó que luego de esa carta el Gobierno sí prestó atención a la situación y se hicieron una reuniones, aunque esas no han dado mayor fruto.

“iniciamos las mesas tal cual lo acordamos con el gobierno. Tuvimos ya tres de las mesas planeadas. En cada una de ellas, hubo una presentación de datos, una entrega de la información detallada que nos pidió el Gobierno para validar la información que estamos compartiendo con ellos. Y nos dimos unos plazos para tener una primera respuesta”, contó en El Tiempo.

Sin embargo, “desafortunadamente, esos plazos ya se extinguieron y todavía estamos esperando la respuesta. Hemos insistido con el Gobierno en tratar de avanzar porque, como yo creo que todos lo entienden, la situación no se detiene; es una situación que aumenta progresivamente y no ha seguido un buen camino en estos últimos meses, después de que enviamos la comunicación inicial. Y por lo mismo, pues en este momento lo que estamos es a la espera de esa respuesta del gobierno”, añadió Rueda en esa entrevista.

Afiliados de EPS Sánitas, Sura y Compensar no se quedarán sin servicio

La situación no es fácil para estas EPS, pues, han dicho en varias oportunidades, que frente al bajo pago en la UPC han tenido que priorizar ciertos pagos sobre otros. Esto les ha provocado problemas y la situación cada vez es más crítica, según han dicho.

El presidente de Sánitas, en Semana, explicó en una oportunidad cuál es su situación y si podrían cerrar. “Lo que estamos tratando de advertir es que la situación ha llegado a un momento muy crítico. De no resolverse, empezaremos a tener dificultades. Lo que anunciamos no es un cierre de la operación nuestra, ni que no vamos a atender más, sino que estamos llegando a un punto en que va a empezar a ser muy difícil responder por las obligaciones que tenemos”, explicó en aquel momento.

Aunque aún no han dado advertencias sobre posibles cierres o algo similar, los millones de afiliados a estas dos EPS deben tener claro que si llegasen a tomar una decisión tan definitiva, la situación tomaría un tiempo. En cualquier caso, a ellos se les deberá avisar a que entidad quedarían afiliados y su salud no quedará desprotegida.

