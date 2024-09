Por: El Espectador

Las consecuencias del paro de transportadores aumentan en Bogotá y Cundinamarca. El gobernador Jorge Emilio Rey informó este miércoles que millones de litros de leche se han perdido y que Corabastos recibió un 41 % menos de alimentos.

Además, el suministro de combustible se redujo un 25 %, escasea el oxígeno en algunos hospitales y 70.000 estudiantes de colegios públicos dejaron de recibir clases.

“Si sigue este paro no podremos permanecer pasivos viendo cómo se afectan los intereses de la mayoría. Lo que procede es desbloquear con el apoyo de la Fuerza Pública”, anunció Rey.

#AEstaHora no han ingresado productos agropecuarios básicos como hortalizas, frutas, plátano y zanahoria, entre otros, a la central de abastos de @Bogota. Se ha registrado una reducción del 38% en el número de vehículos que ingresan y del 41% en las toneladas de alimentos. Las… pic.twitter.com/ccly5TZ5XC — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) September 4, 2024

¿Qué repercusiones tiene el paro de transportadores en Bogotá?

Este panorama departamental se replica en la capital. Si bien la mayoría de bloqueos se mantuvieron en los accesos a la ciudad, esta vez se extendieron a vías principales por cuenta de los motociclistas y taxistas, que se unieron al paro. “Salí desde las 6:00 a.m. de Soacha y no he podido llegar a mi trabajo.

Es terrible, porque ayer también llegué tarde a mi casa, luego de caminar desde el Portal del Sur. Esto nos perjudica a todos”, lamentó Katherine Fajardo, quien trabaja para un cementerio del norte de Bogotá.

Según Transmilenio, al cierre de esta edición, más de 1.400.000 personas resultaron afectadas por la suspensión de 53 rutas troncales y del SITP.

Paro de camioneros afecta prestación del servicio de aseo

En cuánto a aseo, la directora de la Uaesp, Consuelo Ordóñez, indicó que hubo una reducción en la cantidad de residuos y de camiones que ingresaron al relleno Doña Juana y que por ahora se tomaron medidas excepcionales, como sobrecargar los camiones y priorizar los residuos ordinarios.

