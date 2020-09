green

El primer mandatario destacó desde el Valle del Cauca que estas obras servirán para mejorar las condiciones del canal de acceso y de operación del puerto de Buenaventura, además de consolidar su competitividad en el mercado internacional al garantizar el ingreso de embarcaciones “de gran calado” a plena carga.

“Hemos dicho que estaremos haciendo el dragado de mantenimiento para el acceso al puerto de Buenaventura. Estamos ya trabajando con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Transporte sobre lo que debe ser más adelante el proyecto de dragado de profundidad, donde queremos que no se pierda competitividad y busquemos una estructuración financiera de largo plazo que no nos lleve a tener que imponer un cobro para ese acceso, afirmó el jefe de Estado.

Ángela María Orozco, ministra de Transporte, indicó en ese mismo evento que con el proyecto se planea beneficiar a cerca de 227.000 colombianos, cuyas actividades productivas están relacionadas con la actividad portuaria de Buenaventura.

“De esa manera garantizamos seguridad, navegabilidad de las embarcaciones y nuevamente apostándole a la competitividad de los puertos”, enfatizó en Caracol Radio Olga Ramírez, viceministra de Infraestructura, quien indicó que en el canal de acceso al Puerto de Buenaventura se removerán más de dos millones de metros cúbicos hasta finales de octubre.

Esta es la ubicación exacta del puerto de Buenaventura, en el Valle del Cauca:

Valle del Cauca tiene mucho menos presupuesto que Antioquia

En medio de la discusión del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2021, la representante a la Cámara Catalina Ortíz dejó ver su malestar, según El País de Cali, por el incremento del 61 % para el departamento de Antioquia, mientras que para Valle solo subió 13,1 %, por lo que destacó que esto no está “en sintonía” con la necesidad de reactivar la economía.

Según destacó la congresista en el medio, la inversión en el rubro de cultura para el Valle bajó más de 60 % a 3.354 millones de pesos, mientras que para el sector de Ciencia y Tecnología el monto cayó casi 100 % a 1.149 millones de pesos para 2021, algo que también fue resaltado por el representante Christian Garcés.

El particular, Garcés enfatizó que no es claro en qué se invertirán unos recursos que fueron asignados para la región en el PGN; según él, en el presupuesto de inversión regionalizado aparecen asignados, para infraestructura vial, 20.310 millones de pesos, de los cuales no se sabe cuánta plata irá para el proyecto de dragado del puerto de Buenaventura.