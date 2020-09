green

Mónica Rodríguez indicó que hay personas en Colombia que usan “mil artimañas” para no pagar sus obligaciones tributarias (impuestos); sin embargo, destacó que, a pesar de que esto pasa, “a esos no los tocan”, por lo que se le fue encima a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

“Vaya que uno deje de declarar 100.000 pesos y verá cómo nos persigue la Dian”, enfatizó la presentadora en su cuenta de Twitter.

Rodríguez se refirió a este tema a propósito de la investigación del diario The New York Times sobre el Donald Trump, en la que reveló que, según las declaraciones de impuestos del presidente de Estados Unidos de los últimos 20 años, el magnate dejó de pagar tributos durante 11 años.

Trump solo pagó 750 dólares el año de su elección como presidente de Estados Unidos

El diario estadunidense destacó además que, en 2016, Donald Trump solo pagó 750 dólares en impuestos, todo gracias a que el magnate inmobiliario reportó pérdidas en sus negocios que lo eximieron de estas obligaciones.

Pero esta no es una práctica nueva; según The New York Times, esto es muy común entro los ricos de ese país, ya que aprovechan ciertos vacíos en la ley para reducir su carga tributaria, por lo que muchos ciudadanos de a pie terminan pagando mucho más dinero en impuestos que el mismo presidente.

El periódico informó que Trump pagó 400 millones de dólares menos que el promedio de los demás multimillonarios de Estados Unidos, todo esto a pesar de que ha sido el presidente más rico en la historia de ese país.