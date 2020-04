El presidente Iván Duque se refirió a la propuesta en entrevista con Blu Radio, en donde dijo, de entrada, que siente “aprecio y admiración” por el empresario, y destacó que Calle es una persona “que siempre le ha puesto mucho corazón al relacionamiento con sus empleados”.

“Esto no es con Arturo, porque no me interesa personalizar el debate, pero hay empresarios que tienen que pagar impuesto de renta en 2020 pero frente a las rentas que se causaron en 2019. Y si les fue bien, ¿pues esa plata dónde está? Muchos la tienen en los bancos”, dijo el jefe de Estado.