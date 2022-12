El presidente de Colpensiones, Jaime Dussan, se refirió hace algunos días al uso que se le daría al dinero de las pensiones en Colombia, al señalar la posibilidad de destinarlo a obras de infraestructura en el país.

A pesar de que el propio Gustavo Petro rectificó esas declaraciones, la controversia se mantuvo vigente por la alerta que provocó el supuesto uso para los mencionados dineros.

La situación llevó a que el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, saliera al paso para cuestionar las afirmaciones del funcionario, que dio la cara en medio de la polémica.

Jaime Dussan respondió en entrevista en Noticias RCN a las dudas que provocaron sus declaraciones, sobre las que aclaró hubo un malentendido frente a lo que buscaba expresar.

“Colpensiones no hace ese tipo de inversiones [en infraestructura]. No me hice entender, me refería a los fondos privados”, aseguró en respuesta a la supuesta propuesta. “Este tema para mí definitivamente está cancelado. Es un tema que deben discutir los fondos”, finalizó en ese punto.