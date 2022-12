El pasado fin de semana, el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, anunció que el dinero de las pensiones sería invertido en obras de infraestructura como el tren elevado que propuso el presidente Gustavo Petro para conectar a Buenaventura y Barranquilla. La idea, polémica, por decir lo menos, ha sido criticada desde distintos flancos.

Ante tal rechazo, a Petro le tocó salir a rectificar lo dicho por el funcionario y dijo que el ahorro pensional no será gastado en obras. Sin embargo, emprendió una arremetida contra la gestión de las AFP (fondos privados) que le ha significado críticas.

A través de su cuenta de Twitter, el jefe de Estado sugirió que los ahorros que hacen los trabajadores en los fondos privados en realidad no les pertenecen. Según afirmó, si fuera así los podrían retirar cuando quisieran e invertirlos. Al parecer, ignoró que el objetivo es guardar determinada cantidad de recursos para la vejez.

El comentario del presidente no pasó desapercibido. Políticos, periodistas y ciudadanos en general lo han cuestionado por el argumento expresado para defender la reforma pensional que radicará ante el Congreso de la República en marzo de 2023.

Aunque los argumentos son variados, al mandatario lo cuestionan porque, bajo su lógica, un CDT no pertenecería al ahorrador debido a que no se le permite retirar el dinero cuando quiera, sino cuando se cumple el tiempo acordado.

Un CDT no deja de pertenecer al depositante por el hecho de no poder reclamar su dinero antes de una fecha dada. La limitación de dominio no suprime la propiedad. La obligatoriedad del ahorro pensional y del aseguramiento en salud no cambian el origen privado de los fondos. https://t.co/sxeNfQMQId

— Luis Guillermo Vélez (@LuisGuillermoVl) December 27, 2022