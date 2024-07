Luis García, comerciante de papa, le contó a Caracol Radio cómo está la situación en el mercado mayorista, lo que provoca que se encarezca en las tiendas de barrio y, por ende, para los bogotanos.

“La superior está entre 380.000 y 400.000 pesos, pero mermó la entrada en un 75 %. La gente no le hace a ese precio. La variedad está en 180.000 pesos, pero la gente no le hace. La calidad está bastante regular y la gente no quiere perder una libra porque vale plata”, aseguró en la emisora, un incremento altísimo respecto a reportes anteriores.

Esto lleva a que todo se encarezca en el momento de planear la comida diaria en los hogares colombianos, pues ahora las personas deberán disponer de más dinero para poder hacer las compras diarias.

En Caracol Radio dieron a conocer que el alto precio de la papa común ha provocado que las ventas han bajado en un 30 %. Según la emisora, “la presente semana estamos en el precio más alto”.

(Vea también: Cuál queso es el más saludable: a cuánto está hoy en Colombia, con precios de Corabastos)

Precio de la papa en Bogotá es un problema

Según el informativo, un bulto de 50 kilos está cercano a los 210.000 pesos en Corabastos. Esto, si se lleva a las tiendas de barrio, se incrementa un poco más, pues se deben tener en cuenta más costos.

Lo más normal es que en las familias colombianas compren por libras, que son 3 o 4 unidades. Estas, actualmente, rozan los 2.500 pesos, es decir que la unidad promedio está en 675 pesos.

Lee También

La situación preocupa muchísimo a las familias colombianas porque son las más afectadas en este incremento que van a sentir a diario en sus bolsillos, así como el cambio en el precio de otros alimentos.

Asimismo, si el precio no se controla, hay muchos otros sectores que se van a ver afectados. Por ejemplo, los restaurantes, en el que el consumo de papa es diario, también podrían subir los precios.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.