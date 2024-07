Por: El Colombiano

Los últimos meses no han sido fáciles para el sector lechero colombiano: el consumo se ha desacelerado un 6,5 %, los precios de la leche y los derivados tuvieron un aumento anual en mayo de 1,54 % y 5,06 %, respectivamente; y los productores se están quejando por las menores compras por parte de la industria.

Pero esta situación no solo ha impactado a esos primeros eslabones de la cadena, sino también a las empresas. Carolina Espitia, presidenta de Alpina, explicó que la compañía también se ha visto golpeada, pues solo en el primer trimestre del año sus ventas cayeron 7,7 %.

En entrevista con EL COLOMBIANO, Espitia respondió a los reclamos del gremio lechero por menor acopio y habló sobre los planes e inversiones que tiene la compañía para este año.

El sector lechero vive una crisis estructural, y en medio de esto los productores se están quejando porque empresas como Alpina y Alquería han disminuido hasta 15 % las compras que les hacían, ¿cuál es la razón?

“Este es un sector complejo porque la leche es un producto que no se puede almacenar o toca pulverizar. Entonces, igualar la oferta y la demanda es muy difícil, siempre hay una estacionalidad. Pero si bien todos los años tenemos lechadas o sequías, en este tenemos una particularidad y son los altos inventarios que las empresas empezamos a acumular, anticipando una escasez por el fenómeno de El Niño que al final no se materializó. Hoy estamos entrando en el fenómeno opuesto, está lloviendo mucho y esperamos una sobreproducción.

Y aunque esto es normal en el sector, el consumo no ha seguido el mismo ritmo y los inventarios siguen altos. ¿Qué les hemos dicho a los ganaderos? Venimos comprando lo que están produciendo, pero el consumo no está reaccionando y se viene una lechada. No les dijimos que les dejaríamos de comprar, no estamos imponiendo cuotas, sino que no vamos a poder absorber ese excedente porque traemos inventarios desde el año pasado. Queremos trabajar conjuntamente con ellos para frenar esa sobreproducción”.

Desde el Ministerio de Agricultura lanzaron medidas como ofertar leche en ruedas de negocios y compras públicas. También hicieron un llamado a bajar los precios a los consumidores, ¿cómo ven estas propuestas?

“Son opciones viables y creo que tenemos que explorarlas conjuntamente en toda la cadena de valor. Hoy lo que se necesita es un plan de choque para evacuar esos excedentes de leche y para nivelar el sistema oferta-demanda. Ahora, medidas para aumentar el consumo, en medio de este ambiente económico en el cual el bolsillo está impactado, son difíciles de implementar y que reaccionen en el corto plazo.

Lo de los precios es una propuesta compleja, porque tocaría entender la situación de las empresas, y es que la leche no es nuestro único costo. Por eso, así esta baje, tenemos muchos otros gastos que siguen subiendo a niveles del 12 %, como lo es el salario mínimo. No hemos subido precios, eso lo hemos tenido que absorber nosotros internamente. Entonces, la expectativa de bajarlos no es realista en este escenario, no es viable porque hay otras presiones inflacionarias y el flujo de caja lo tenemos que mantener”.

Frente a esa desaceleración del consumo, ¿qué estrategias están implementando?

“El consumidor ha tenido presiones como las tasas de interés, que siguen altas, además de otros rubros que han subido como los arriendos, servicios públicos y gasolina. Entonces, ha tenido que enfocar sus ingresos a cubrirlos, sacrificando otros como algunos alimentos.También hay mucha desinformación sobre la leche. Hemos venido educando sobre sus propiedades, porque tenemos la convicción, y estudios que la respaldan, que es un alimento fundamental para los seres humanos. Tiene proteínas, minerales, vitaminas, y un balance completo para una buena nutrición. La FAO recomienda 170 litros por persona al año y el promedio en Colombia es de 140 litros al año”.

¿Cuáles son los planes de la compañía para este año?

“Seguimos creyendo en el país. Estamos acá y acá nos quedamos. Tenemos que generar esa reactivación del consumo y seguir trabajando. Para eso, tenemos un plan de inversión 40.000 millones de pesos para este año, y lo estamos destinando en mejorar nuestras capacidades productivas, en tecnificarnos y en impulsar esa transformación digital, buscando ser lo más eficientes y productivos. Somos una compañía de 79 años y llegó el momento de comenzar a usar esas tecnologías actuales para reinventarnos”.

¿Y en Antioquia?

“Para nosotros es un departamento muy relevante. Allí tenemos nuestra segunda planta más importante, donde producimos el 30% de las ventas que hacemos a nivel nacional. Desde Antioquia abastecemos todo el Norte del país, acopiamos 270.300 litros de leche al día. Trabajamos con los ganaderos locales en productividad, en tecnificarlos, en mejores prácticas sostenibles y es una región donde el consumo está jalonando un poco más que en el resto del país”.

¿Cómo esperan terminar este año en términos de ventas?

“Creemos que lo cerraremos con un crecimiento similar al del año pasado, en niveles del 1,5%, aunque puede estar más cercano al 0,5%”.

En términos de innovación, ¿en qué se están enfocando?

“En la innovación de nuestro portafolio de productos. Cada año lanzamos entre 12 y 15 productos. Salimos con un plan piloto, y si funciona, miramos si lo mantenemos en el portafolio, y otras son más apuestas a largo plazo. Por ejemplo, hemos lanzado nuevos sabores de Bonyurt, más versiones de yogur griego en presentación bebible, y snacks de quesos deshidratados. También estamos incorporando la Inteligencia Artificial (IA), aplicándola en la logística, en las rutas de los camiones, en las plantas de producción y en el área financiera”.

¿Cómo va el plan para ingresar a Europa?

“Nuestras exportaciones tradicionales desde hace muchos años están enfocadas en las islas del Caribe, particularmente en Aruba, Curazao, y llegamos hasta Canadá. Pero vemos una oportunidad interesante en España, el tema es que allá no podemos entrar con productos lácteos de origen colombiano, entonces tenemos que lograr viabilizar una producción local. Estamos trabajando con maquiladores de allá para que nos hagan nuestros productos y viendo la posibilidad de iniciar con avena y arequipe. Creemos que es un mercado interesante por la cantidad de colombianos que viven allá”.

