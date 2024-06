Por: Colombia Curiosa

La producción de leche ha experimentado una marcada disminución en los últimos meses, generando preocupación en el sector productor debido a la falta de garantías de compra y la persistente baja en los precios.

La Asociación Nacional de Productores de Leche (Analac) ha alertado sobre esta crisis, agravada por la reducción en el volumen de compra por parte de grandes empresas como Alpina y Alquería, que han disminuido un 15 % el volumen adquirido desde febrero y han reducido los precios en un 12,2 %, según informó Portafolio.

El presidente de Analac, Felipe Pinilla, ha señalado que una de las razones detrás de estas decisiones es la caída en el consumo de leche por parte de los hogares, lo que resulta en menores ventas y rotación de inventarios para las procesadoras, tal y como señala el diario mencionado.

A menor consumo del producto, no se generan tantas ventas y el inventario no rota. Esto termina afectando a los productores porque les reciben menos leche y lo que se compra es a menor precio, por lo que ellos no ven las ganancias ni el regreso de la inversión que hicieron para afrontar el fenómeno del niño.

A todo esto se le suma la inflación de los productos lácteos y que, de acuerdo con el diario económico, “con corte a mayo y según cifras del Dane, la variación anual de la mantequilla ha incrementado su valor al consumidor final en un 9,7 %, mientras que los quesos también aumentaron un 2,9 %. Por su parte la leche subió 1,5% y otros derivados 5,9 %“.

También existen problemas que afectan al sector lechero como que el consumo de estos productos ha disminuido considerablemente y, además, que el 50 % de los productores son informales, lo que hace más difíicil el negocio.

Alpina y Alquería confirman versión de Analac

Pulzo se contactó con ambas compañías mencionadas por Analac y coincidieron en unificar su respuesta al respecto en la posición de la Asociación Colombiana de Procesadores de la Leche (Asoleche), que hace algunos días envió una carta al Gobierno advirtiendo la complicada situación en el sector.

En ella, concuerdan con los productores al advertir que “los inventarios de leche en polvo han aumentado un 234 % desde del 2023, lo que refleja la grave desaceleración en el consumo y el impacto en los resultados de las empresas”.

Asimismo, advirtieron del impacto del fenómeno de La Niña, pues “a mayores lluvias, los pastos son más abundantes y la producción de leche crece”, lo que eleva todavía más las existencias y la oferta.

Sin embargo, enfatizaron en que “no es cierto que la industria tome decisiones arbitrarias tendientes a no comprar volúmenes excedentarios de leche”, y aseguraron que “es una consecuencia de baja demanda por parte del consumidor”.

“La solución a la crisis y la sostenibilidad del sector lácteo es responsabilidad de todos los actores de la cadena y no de un solo eslabón. Asoleche reitera la invitación al Gobierno Nacional y a gremios de productores para trabajar articulada y conjuntamente”, concluyeron.

