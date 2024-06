Aunque la producción y demanda de leche se encuentra en una etapa difícil en Colombia por el poco consumo y los altos costos de producción, algunos de sus derivados como la mantequilla se encuentran escasos en muchos almacenes del país y tienen afectadas reposterías, panaderías y otros establecimientos que la requieren para sus productos.

Acorde con el diario La República, esto se debe, irónicamente, a los mismos problemas derivados de la producción lechera, pues esta es la materia prima clave para fabricar el producto, uno de los más usados en el desayuno y las recetas familiares de miles de colombianos.

Y es que, según el diario económico, algunas de las procesadoras más importantes del país, tales como Alquería o Alpina, redujeron la cantidad de leche comprada a sus proveedores desde febrero de 2024 por la crisis del sector, lo que representó una baja del 15 por ciento en la compra de esta bebida.

Esto se debe, en gran medida, a los altos costos que dejó el fenómeno de El Niño y a la caída de precios que se presentó por la baja demanda de leche por parte de los colombianos. Como consecuencia de este problema, todos los derivados lácteos también sufrieron un bajón, incluida la crema de leche, ingrediente fundamental en la fabricación de mantequilla.

Por qué está escasa la mantequilla en Colombia

La crisis de la leche en Colombia ha conllevado a que los productores opten por almacenar la leche y la única forma de hacerlo sin que esta se dañe en poco tiempo consiste en someterla a un proceso para convertirla en leche en polvo.

Este producto, aunque fundamental para evitar mayores pérdidas en el sector, no es apto para fabricar mantequilla y otros derivados lácteos, razón por la que muchas familias han quedado sorprendidas al no encontrar mantequilla (no margarina) en algún establecimiento.

En caso de que la demanda de leche se mantenga a la baja, y los costos para producir esta bebida se mantengan elevados, Analac afirma, según el medio económico, que se podrían afectar miles de campesinos, trabajadores y hasta se podría reducir el número de empleos en el sector.

