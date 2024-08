Así como un trámite en el país ha enredado a muchos colombianos, la obtención de la visa americana es un paso clave y, por esa razón, parece oportuno entender la importancia de los primeros 15 segundos de la entrevista para hacerlo.

¿Qué hacer al llegar a entrevista por visa americana en Colombia?

La clave es ser contundente para responder la primera pregunta que haga el cónsul en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, explicó Carlos López, CEO en Working Ask, una empresa dedicada al apoyo en este trámite.

“Siento que eso fue lo que hizo diferente mi trabajo y es que yo entendí que la entrevista de la visa se puede lograr es en los primeros 15 segundos”, aseguró el experto en la primera parte de su explicación sobre el tema en entrevista con Dímelo King.

A pesar de la preparación que pueda necesitar para ese proceso en la petición del documento, López aclaró las razones por las que planteó la importancia del periodo de tiempo inicial para la visa.

“Una entrevista normalmente dura de un minuto y medio a tres minutos, ese es el promedio. Hay entrevistas que duran 15 minutos, que duran más media hora, pero una entrevista para mí se define los primeros 15 segundos. Al cónsul no le pagan para probar visas, a él le pagan para negarla y yo sé que esto va a sonar muy feo”, aseguró.

El experto señaló que Colombia no tiene un nivel de aprobación muy alta en visas a Estados Unidos, por lo que puso la mira en la primera pregunta que es frecuente y en la que es valiosa la claridad.

¿Cuál es la primera pregunta en entrevista por visa americana en Colombia?

La duda más común con la que arranca la conversación del cónsul para las personas es por qué tiene interés en visitar Estados Unidos, lo que conlleva a que la respuesta sea muy directa para llevar a un buen puerto.

“Sé que estos son muy muy poquitos segundos y sé que la primer pregunta el 99 por ciento de las veces es: ‘¿Para qué estás solicitando la visa?’,¿para qué quieres ir a mi país?’. Es la misma es la misma la misma estructura y yo tengo que aprovechar en unos 30 segundos porque quizás solo es una pregunta. Quizás no voy a entrar a una cabalgata de preguntas”, afirmó.

López indicó que muchas veces los funcionarios estadounidenses toman el pasaporte y digitan en sus respectivos computadores durante la charla, por lo que los primeros segundos son claves.

“La tengo que sacar del estadio, engancharlo de que no de que tengo arraigos y ver cómo lo demuestro en una estructura que van en varias cosas: quién soy, a qué me dedico, a dónde quiero ir o qué hay allá y, básicamente, qué me haría regresar al país”, apuntó.

El experto destacó la importancia de la respuesta al incluir esa información al principio, a pesar de que no es precisamente lo que se preguntó. Agregó que eso incluye a cualquier persona así sea empleado, empresario y demás.

“Muy cortico, en 15 segundos haga una breve presentación. [El cónsul] se va a llevar una idea de quién soy yo suficiente y eso me va dar la oportunidad de brincar a otra parte en la entrevista”, remarcó.

Si bien reconoció que, en su experiencia, es probable que haya una respuesta negativa, la claridad sobre las intenciones de viaje son útiles para establecer un buen fundamento para la eventual aprobación de la visa.

¿Qué es la visa americana?

La visa americana es un permiso oficial que otorga el gobierno de Estados Unidos a ciudadanos extranjeros para ingresar a su territorio por un período determinado.

Los ciudadanos colombianos necesitan una visa para viajar a Estados Unidos, incluso para estancias cortas. A pesar de que hay algunos programas como el Visa Waiver Program para que ciertos países viajen sin ella por un período corto de tiempo, Colombia no está incluida en esta lista.

El tipo de visa que necesitas depende del motivo de tu viaje (turismo, negocios, estudios, etc.). Estas ayudan a Estados Unidos a controlar quién entra y sale de su territorio por razones de seguridad.

