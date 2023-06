El presidente está perdiendo su caudal político más importante: los jóvenes. Las personas entre 18 y 34 años cada vez lo desaprueba más y a Gustavo Petro parece no importarle, pues tiene su mirada puesta en otros menesteres.

Lo cierto es que, según dijo Néstor Morales en Blu Radio, “los jóvenes hace un año eran petristas”, pero ahora hay muchos que no lo son. Él toma como referencia lo que pasaba en parte de la sociedad colombiana antes de las elecciones presidenciales, pues era evidente ese apoyo.

Por ello, el conductor del informativo de la mañana les habló a esas personas de entre 18 y 34 años que aún creen en el presidente. “En los jóvenes, Petro tiene imagen favorable porque no se han dado cuenta que la reforma pensional los clava. Con 25 años no piensa que se va a pensionar algún día”, dijo luego de mostrar los resultados.

No obstante, la desaprobación del presidente Petro entre los jóvenes sí ha crecido. En la emisora quisieron dar una explicación. “El presidente ha tenido una agenda que no coincide con la expectativa de jóvenes. Cuando hablamos de la reformas creo que las personas de 25 años no tiene esas preocupaciones”, dijo uno de los analistas.