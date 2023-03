La ministra señaló que las mujeres que crían a sus hijos y al tiempo trabajan deberían ver reconocida en la pensión el arduo trabajo de tener que sacar adelante una labor de hogar y una carrera profesional.

Así las cosas, Ramírez señaló que la venidera reforma laboral incluye un apartado en el que se estipula bajar un año de la edad de pensión a las mujeres por cada hijo que hayan criado.

Mire aquí lo bueno y lo malo de la reforma laboral:

Reforma laboral: puntos a favor y en contra del proyecto de Gustavo Petro | Pulzo" class="embed-responsive-item">

“Estamos trabajando para que se incluya un reconocimiento a las mujeres para que, por cada hijo criado, por lo menos tengan un año de reconocimiento para su pensión”, señaló la ministra, en palabras recogidas por La República.

La ministra añadió que las mujeres son las que más sufren precarización laboral e incluso en algunos casos llegan a perder sus empleos por cuenta de tener que afrontar la crianza.

(Vea también: Revelan el cálculo de cuánto podría aumentar su sueldo si aprueban la reforma laboral).

Lee También

“Eso significa que son las que no tienen seguridad social, son aquellas mujeres que no tienen derecho a una pensión, mujeres que no tienen riesgos laborales”, añadió la ministra, según ese diario.

Otros de los cambios que plantea la reforma laboral son los pagos de recargos, los de horas nocturnas y hasta los de cómo se cotiza la pensión actualmente.

Reforma laboral en Colombia no cambiará días de vacaciones de trabajdores

El Gobierno Nacional aseguró que se mantendrán los 15 días hábiles a los que tienen derecho los empleados anualmente. En este punto no habrá mayores cambios con la nueva reforma laboral que se está armando.

Como lo plantea el Ministerio de Trabajo, el proyecto de ley de reforma laboral no aumenta el número de días para que los trabajadores descansen, pero estos tampoco se disminuirán.