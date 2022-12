En su momento se había dicho que el beneficio aplicaría desde el 15 de diciembre, pero la realidad es que no fue así. Miles de personas se quejaron en redes sociales al ver que las aseguradoras no vendían el Soat con descuento.

Resulta que el decreto oficial no ha sido firmado por el presidente Gustavo Petro ni por el ministro de Transporte, Guillermo Reyes. Sin las firmas, el decreto no puede salir y por eso las aseguradoras no pueden vender con el descuento.

Según El Tiempo, este decreto se firmaría la próxima semana y desde allí se aplicaría el descuento para los motociclistas. Es decir, el Soat con descuento no estaría listo, por lo menos, hasta el lunes 19 de diciembre.

En las últimas semanas se creó una polémica por cuenta de ese descuento para los motociclistas. Esto, teniendo en cuenta que los datos entregados por Fasecolda revelaron que estos eran los que más accidentes causaban en el país.

(Vea también: Conductores en Bogotá reciben malas noticias para fin de año: no tendrán regalazo esperado).

Lee También

Soat sube para 2023, pero aumento no será con base en el salario mínimo

En el caso del Soat, este seguro aumentaba de precio en el mismo porcentaje en el que lo hacía el salario mínimo. Por ejemplo, si el mínimo subía un 20 %, el Soat costaba un 20 % más el próximo año.

Si el Soat no aumenta de precio con base en el porcentaje del salario mínimo 2023, se espera que aumente con base en la inflación. Así, los conductores pagarían un incremento menor para el próximo año.

Al igual que el Soat, las multas de tránsito podrían aumentar en un porcentaje similar al de la inflación en el país y no al del salario mínimo para 2023, apuntó esa emisora.