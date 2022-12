La delincuencia en el país no cesa, y la nueva víctima fue la actriz y presentadora Yaneth Waldman, quien a través de su cuenta de Instagram contó cómo la estafaron al momento de comprar el seguro obligatorio de su vehículo, a través de Internet.

Yaneth Waldman resultó estafada al comprar el Soat

“Yo siempre digo que no doy papaya, que no contesto llamadas raras y que no abro correos sospechosos, creía que me las sabía todas”, inició contando la mujer en medio de su decepción por lo ocurrido.

Asimismo, detalló que decidió adquirir el Soat a través de un portal web que, para ella, era seguro. Sin embargo, tal página habría sufrido algún tipo de hackeo por lo que el dinero depositado a través de ese medio no llegó a la entidad.

“Resulta que mi carro estaba sin Soat, entramos a la página oficial y en ella había un ‘click’ [ícono] para conseguir el seguro, pero parece que esas páginas las logran ‘hackear’”, expresó la actriz.

“Entramos a pagar y todo estaba bien, y recalco que fue en la página oficial, pero era una estafa. Me tumbaron 600 mil pesos”, aseguró.

Si bien, la también presentadora no indicó si hizo alguna denuncia o si se puso en contacto con la entidad por la que intentó comprar el seguro, si invitó a sus seguidores a ser más cuidadosos a la hora de hacer transacciones de manera electrónica.

“Tengan mucho cuidado porque están hackeando hasta las paginas oficiales”, señaló.

Además, aprovechó para informar que otros delincuentes cibernéticos están haciendo uso de su imagen para engañar a internautas.