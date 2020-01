“Se ha reducido la nómina, hay contrataciones dentro de nuestra capacidad de pago y confiamos en que la afición nos acompañe”, aseguró Méndez cuando el medio le preguntó: “¿cómo afrontará la crisis económica?”, aunque luego él también reconoció que este año, por ejemplo, la venta de abonos está “floja”.

No obstante, se mostró optimista en que la afición sí les ayude a ir solucionando el problema financiero, así como los nuevos tres patrocinadores del equipo, anunciados en diciembre. “Eso nos va a dar un alivio”, dijo sobre lo segundo, en el periódico.

Finalmente, el presidente señaló en el impreso que otras de la medidas para no afectar más la economía del equipo es no incurrir en gastos inoportunos, por el momento, como hacerle partido de homenaje a figuras que ya no están en el onceno, entre ellos Omar Pérez, de quien se dijo, el mes pasado, habría concretado su salida de Santa Fe por un dineral.

“Por la posición económica en la que nos encontramos no podemos hacer eso. En algún momento si hay la oportunidad, haremos un partido homenaje, no solo a Omar sino a todos esos jugadores que han salido como Juan Daniel Roa, Róbinson Zapata… Lo haremos, pero ahora no hubo tiempo, no era el momento oportuno para hacer despedidas”, puntualizó, sin dar detalles de en cuánto están las deudas actuales del equipo.

Cabe mencionar que el dato más reciente que se conoce sobre eso lo dio el mismo directivo en Antena 2, en noviembre, cuando señaló que las deudas de Santa Fe eran de 35 mil millones de pesos, para ese momento. Incluso, agregó lo que hizo cuando al asumir la presidencia se dio cuenta de los problemas económicos.

“Acudiendo a la experiencia de otros años se decidió que lo mejor era ir a la ‘super’ y solicitarle que nos acogieran a la ley [de quiebras] 1116… pasamos nuestra solicitud y demostramos que podemos salir de la crisis, pero necesitamos un tiempo para poder cumplir con las obligaciones. […] Todos los recursos de este año y el que viene es para la operación del club. La ‘super’ nos dijo que todas las cuentas por pagar se pueden hacer durante los 10 años siguientes. A toda la gente que le debemos sí le vamos a pagar, pero en un tiempo prudente”, aseveró Méndez, hace casi dos meses.