Mario Hernández se convirtió en un validador de opinión de la política en Colombia, pues desde hace un tiempo lanza comentarios en los que deja ver su posición acerca de los movimientos del Gobierno.

Con su postura, casi siempre contradictoria con el presidente Gustavo Petro, ahora habló sobre las dificultades que tendrían los empresarios si es que se aprueba la controversial reforma laboral (que tendrá una nueva jornada de debate en la Cámara de Representantes).

Así las cosas, Hernández manifestó en una entrevista con El Tiempo que esa iniciativa es impertinente para el momento del país ya que “parece como si el Presidente estuviera en campaña”, por lo que echó una pulla diciendo que le “da risa todos esos políticos tan importantes que después… se quedan sin nada”.

El empresario fue enfático en expresar que la reforma laboral no es tan beneficiosa para los empleados como ellos creen, debido a que esa carga económica adicional para las empresas puede ser insostenible, además de que deja menos productividad en el país.

“Los empleados creen que los están favoreciendo y no es cierto. Lo que estamos haciendo es un país menos competitivo. Si se da cuenta, no competimos, trabajamos menos”, señaló Hernández.

Otra de las preocupaciones que le deja la posible aprobación de la mencionada reforma es que las compañías no podrían despedir empleados ante una dificultad económica, pues la ley ya no lo permitiría: “¿Con la nueva reglamentación, cómo contrata uno trabajadores y cuando hay una mala situación, no se podrá despedir? ¿Entonces, usted qué hace? Por eso le mencioné el ejemplo de Estados Unidos. Donde usted puede decirle hoy al empleado mañana no venga, punto”.

Finalmente, el empresario comentó que en este momento tiene el “compromiso de sostener el empleo que hay, como sea”, con el fin de proteger a sus trabajadores, que son parte de su “familia”, por lo que “cualquier plan de expansión futura tendrá que medir muy bien las consecuencias que implica incorporar nuevos empleados a la luz de esta reforma”.

