Hernández, uno de los empresarios más importantes del país, siempre se ha caracterizado por sus posiciones claras y su carácter que agrada a muchos en Colombia.

Recientemente, en entrevista con la periodista Eva Rey, Hernández tocó temas habituales como el futuro de su empresa o cuáles son sus candidatos presidenciales para el 2026.

(Vea también: Mario Hernández dijo hasta cuándo quiere estar al frente de su empresa; habló de herederos).

Esta es la entrevista de Eva Rey a Mario Hernández:

“Yo sigo trabajando, construyendo país, construyendo empresa. Construyendo un nombre y subsistiendo”, dijo a Rey acerca del futuro como empresario.

Hernández apuntó algo que ya había dicho en el pasado a Pulzo, y es que quiere trabajar hasta que pueda. Es un trabajador incansable que lleva 70 años en la industria textil y quiere mantener ese legado.

Asimismo, recordó algunos candidatos presidenciales que quisiera ver aspirando seriamente para 2026. Germán Vargas Lleras y María Fernanda Cabal son algunos nombres que dio a Rey y que ya había mencionado en Pulzo hace unos meses.

El empresario, un acérrimo crítico de Gustavo Petro, recalcó que espera que el país tome un rumbo diferente sí o sí dentro de dos años.

Una de las facetas más sorprendentes del diálogo entre Rey y Hernández fue la personal. Allí, la periodista le preguntó por el duelo y cómo lidió con la reciente muerte de su esposa.

“Fue un golpe durísimo. Nosotros no valoramos la vida de pareja, la vida de pareja es muy importante. No valoramos a las mujeres y el trabajo que hacen en sus casas, con sus hijos. Nos falta más valorar la pareja”, dijo Hernández a la periodista, en su espacio ‘Desnúdate con Eva’.

Asimismo, reveló que ha ido a terapia junto a su hijo para lidiar con la muerte de su esposa, quien era 20 años menor que él.

“Estoy yendo a donde una psicóloga excelente, con mi hijo. Nos ha atendido excelente. Hablo del duelo, de la vida, de cómo se afrontan las cosas“, apuntó el empresario.

Con 83 años, el empresario reconoce que prefiere pasar los próximos años entre el trabajo y el descanso junto con sus hijos. Asimismo, contó que no tiene planes para comenzar una relación nuevamente.

“Yo ya no pienso en eso. Eso sí, hay candidatas; me quedan pocos años y puedo dar seguridad, pero yo quiero estar tranquilo, reposar, leer y seguir pensando. […] Mis amigos me llaman, que en qué estoy, que si quiero salir, que me presentan candidatas. Mujeres de 50, 60 años. Yo me hago el pendejo”, sentenció entre risas.